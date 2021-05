Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает, что нападающий на постоянной основе стал игроком «святых».

Прошедший сезон футболист провел за «Саутгемптон» на правах аренды, основные права на игрока принадлежали «Эвертону».

Контракт Уолкотта со «святыми» рассчитан на два сезона.

One of our OWN 😇#SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement in principle with @theowalcott for him to return to the club permanently: