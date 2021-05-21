«Шальке» покинули 10 футболистов

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21 мая 2021, 04:40

«Шальке» объявил об уходе 10 футболистов по окончании нынешнего сезона.

На правах свободных агентов команду покинут , , , , и .

Ещё 4 арендованных игрока вернутся в свои клубы: Виллиам («Вольфсбург»), , (оба — «Айнтрахт») и («РБ Зальцбург»).

Напомним, в этом сезоне «Шальке» впервые с 1988 года вылетел из Бундеслиги. После поражения от «Арминии» (0:1) в 30-м туре фанаты «Шальке» забросали игроков яйцами.