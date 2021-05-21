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«Шальке» покинули 10 футболистов

21 мая 2021, 04:40

«Шальке» объявил об уходе 10 футболистов по окончании нынешнего сезона.

На правах свободных агентов команду покинут Бенджамин Стамбули, Бастиан Очипка, Стевен Скржыбски, Алессандро Шёпф, Шкодран Мустафи и Набиль Бенталеб.

Ещё 4 арендованных игрока вернутся в свои клубы: Виллиам («Вольфсбург»), Гонсало Пасьенса, Фредерик Реннов (оба — «Айнтрахт») и Килиан Людвиг («РБ Зальцбург»).

Напомним, в этом сезоне «Шальке» впервые с 1988 года вылетел из Бундеслиги. После поражения от «Арминии» (0:1) в 30-м туре фанаты «Шальке» забросали игроков яйцами.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
21 мая в 12:50
У клуба катастрофа , людей можно понять как со стороны фанатов , так и игроков. Ничего необычного.
старина
старина
21 мая в 08:07
Ну вот, оставили народ без Рурского дерби.
RoninSibir
RoninSibir ответ КЭТиК (раскрыть)
21 мая в 06:25
Не совсем: Очипка и Мустафи - это реальные потери. Лудевиг еще молодой, мог вполне заиграть. Остальные по списку - да, самый настоящий, как Вы выразились, шлак. И среди оставшихся игроков этого шлака вполне предостаточно. Так что еще выгонять и выгонять.
A.S.A
A.S.A
21 мая в 06:14
Горнякам нужно сохранить лидеров, избавиться от неливида, найти нормального менеджера,сделать точечные усиления и поскарее возвращаться в Бундеслигу, чтоб мы могли смотреть одно из красочных дерби "Рурское дерби"
КЭТиК
КЭТиК
21 мая в 05:47
Выгнали весь шлак.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
21 мая в 05:28
Как крысы с корабля))))
нечитайло
нечитайло
21 мая в 05:18
Трудно придётся
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 мая в 04:48
Сплавились в передив и побежали
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