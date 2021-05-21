«Шальке» покинули 10 футболистов

«Шальке» объявил об уходе 10 футболистов по окончании нынешнего сезона.
На правах свободных агентов команду покинут Бенджамин Стамбули, Бастиан Очипка, Стевен Скржыбски, Алессандро Шёпф, Шкодран Мустафи и Набиль Бенталеб.
Ещё 4 арендованных игрока вернутся в свои клубы: Виллиам («Вольфсбург»), Гонсало Пасьенса, Фредерик Реннов (оба — «Айнтрахт») и Килиан Людвиг («РБ Зальцбург»).
Напомним, в этом сезоне «Шальке» впервые с 1988 года вылетел из Бундеслиги. После поражения от «Арминии» (0:1) в 30-м туре фанаты «Шальке» забросали игроков яйцами.