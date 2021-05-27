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Марадишвили может перейти в «Аталанту»

вчера, 15:40

Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили может продолжить карьеру в Италии.

На 21-летнего футболиста претендуют «Аталанта» и «Удинезе». Впрочем, официальных предложений в клуб пока не поступало.

Действующий контракт полузащитника с москвичами действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:37
На мой взгляд Костя еще не настолько хорош, чтобы переходить в Аталанту.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:00
Кто там крайний, а как же Барселона с Ювентусом ???)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:49
Сплетни слухи домыслы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:42
Сегодня вроде не 1 апреля!
shlomo
shlomo
вчера в 16:09
Странное дело....официальных предложений нет, но уже появилось слово "может"
makkie
makkie
вчера в 16:06
Хаха, куда, на лавку?
Не сказал бы, что Марадишвили чем-то выделяется... в дерби со Спартаком его возили, в матче с Динамо привёз 3-й гол в ворота цска.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:55
А вдруг это правда,классная же команда,пусть едет,мы переживём! Удачи ему там!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:50
Патронов не хватает на уток)))
ДСА
ДСА
вчера в 15:41
Похоже на очередную утку агента.
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