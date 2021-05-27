Марадишвили может перейти в «Аталанту»

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вчера, 15:40

Хавбек ЦСКА может продолжить карьеру в Италии.

На 21-летнего футболиста претендуют «Аталанта» и «Удинезе». Впрочем, официальных предложений в клуб пока не поступало.

Действующий контракт полузащитника с москвичами действует до лета 2025 года.