Марадишвили может перейти в «Аталанту»

Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили может продолжить карьеру в Италии.
На 21-летнего футболиста претендуют «Аталанта» и «Удинезе». Впрочем, официальных предложений в клуб пока не поступало.
Действующий контракт полузащитника с москвичами действует до лета 2025 года.
Не сказал бы, что Марадишвили чем-то выделяется... в дерби со Спартаком его возили, в матче с Динамо привёз 3-й гол в ворота цска.
Не сказал бы, что Марадишвили чем-то выделяется... в дерби со Спартаком его возили, в матче с Динамо привёз 3-й гол в ворота цска.