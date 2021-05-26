«Манчестер Юнайтед» мог купить Магуайра за 4 млн фунтов в 2013 году

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26 мая 2021, 23:50

Защитник мог намного раньше стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Бывший наставник «красных дьяволов» рассказал, что легендарный тренер манчестерского клуба сэр посоветовал ему подписать Магуайра в 2013 году, сказав, что он станет защитником мирового уровня. Мойес поручил скаутам следить за Харри, который тогда выступал за «Шеффилд», а его трансферная стоимость составляла 4 млн фунтов стерлингов. Однако в итоге Мойес отказался от варианта с покупкой Магуайра, посчитав, что он был слишком крупного телосложения для центрального защитника.

Напомним, что Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 80 млн фунтов стерлингов.