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«Манчестер Юнайтед» мог купить Магуайра за 4 млн фунтов в 2013 году

26 мая 2021, 23:50

Защитник Харри Магуайр мог намного раньше стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Бывший наставник «красных дьяволов» Дэвид Мойес рассказал, что легендарный тренер манчестерского клуба сэр Алекс Фергюсон посоветовал ему подписать Магуайра в 2013 году, сказав, что он станет защитником мирового уровня. Мойес поручил скаутам следить за Харри, который тогда выступал за «Шеффилд», а его трансферная стоимость составляла 4 млн фунтов стерлингов. Однако в итоге Мойес отказался от варианта с покупкой Магуайра, посчитав, что он был слишком крупного телосложения для центрального защитника.

Напомним, что Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 80 млн фунтов стерлингов.

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jobss
jobss ответ Jack White (раскрыть)
вчера в 12:13
уже исправлено
Jack White
Jack White
вчера в 02:11
ЮнайДеТ? Это типа месть за поражение от Вильяреала, Unai dead? :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 23:53
Теперь поезд ушёл...
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