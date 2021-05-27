«Бавария» подписала Омара Ричардса

Английский защитник Омар Ричардс стал игроком «Баварии».
Стороны заключили контракт до 2025 года. Игрок достался мюнхенцам бесплатно, поскольку накануне у него истек контракт с «Редингом».
Английский защитник Омар Ричардс стал игроком «Баварии».
Стороны заключили контракт до 2025 года. Игрок достался мюнхенцам бесплатно, поскольку накануне у него истек контракт с «Редингом».
Еще один молодой Англичанен появится в Бундеслиге.
Теперь у Баварии на левом фланге будут два отличных спринтера Дейвис и Омар
Еще один молодой Англичанен появится в Бундеслиге.
Теперь у Баварии на левом фланге будут два отличных спринтера Дейвис и Омар