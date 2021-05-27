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«Бавария» подписала Омара Ричардса

вчера, 11:09

Английский защитник Омар Ричардс стал игроком «Баварии».

Стороны заключили контракт до 2025 года. Игрок достался мюнхенцам бесплатно, поскольку накануне у него истек контракт с «Редингом».

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Все комментарии
Cayman
Cayman ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 19:21
Особенно Бавария
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:52
Наверное на скамейку взяли!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:35
Отличное усиление еще и бесплатно!
Еще один молодой Англичанен появится в Бундеслиге.
Теперь у Баварии на левом фланге будут два отличных спринтера Дейвис и Омар
sv_1969
sv_1969 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:37
В слабом клубе тоже бывают игроки на вырост. Рединг это не пенсионный фонд Зенит)))
Baggio R.
Baggio R. ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:30
Так ведь всем с чего-то нужно начинать. А Бавария, в отличие от вас, за ним следила и имеет более объективную информацию о его уровне.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:27
Сомнительное усиление из слабого клуба.
1bear
1bear
вчера в 11:19
Большие клубы тоже любят "халяву"
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