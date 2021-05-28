Белкин покинул пост президента «Динамо»

«Динамо» в официальном телеграм-канале объявило, что Юрий Белкин уходит с поста президента клуба в связи с истечением срока трудового договора.
Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском «Динамо». Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперед, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации новых проектов и настоящей динамовской силы в движении!
Белкин работал в системе «Динамо» с 2011 года.
Ранее стало известно, что «Динамо» начнёт подготовку к новому сезону 14 июня.