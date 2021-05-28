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Белкин покинул пост президента «Динамо»

вчера, 19:31

«Динамо» в официальном телеграм-канале объявило, что Юрий Белкин уходит с поста президента клуба в связи с истечением срока трудового договора.

Мы от всей души благодарим Юрия Николаевича за многолетнюю работу в московском «Динамо». Она была сложной, эмоциональной, требовавшей больших энергозатрат. Клуб сейчас поступательно движется вперед, к поставленным целям, в этом есть и Ваша заслуга.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации новых проектов и настоящей динамовской силы в движении!

Белкин работал в системе «Динамо» с 2011 года.

Ранее стало известно, что «Динамо» начнёт подготовку к новому сезону 14 июня.

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Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:00
Давай, Паша- доброй ночи!!!
До скорого!!! Здоровья тебе!!!
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
Оки.
Ну ладно, пойду я в койку отползать.
Счастливо, Вить)
Capral
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вчера в 23:41, ред.
Я мечтал о Черевченко, как только он ушел из Тулы. Но Бувач ему отказал, в угоду своему корефану из Германии. А что касаемо твоего пропуска в Стаю, я передам, и мы всё исправим.
баск
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вчера в 23:36, ред.
Так я тыркался к вам туда, а ресурс отвечает "у вас нет прав"..

Я может чего не так делаю, но что именно?
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
Так ведь Черевченко дома у себя, с родными ребятишками дело имеет, а Шварц до нас ни игроком, ни тренером из Германии-то не выезжал никогда..
Хотя в любом случае, Черевченко молоток конечно, тут спору нет.

Посмотрим..
Вить, тебе хотелось бы, чтобы Шварца сменил Черевченко?
Ну, если Шварц провалится, то я бы с удовольствием видет бы Черевченко на его месте..
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:29
Паша, отчего в Стаю не заходишь? Весьма Почтенная компания, Уважаемые люди!!! Давно тебя ждём!!! Заходи!!!
Capral
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вчера в 23:25
Вот снова, ты ищешь оправдания Шварцу, типа- молодые еще, неопытные, они виноваты, а тренер, какбы и ни при чём. Нет Павел, так дело не пойдет. Смотри глубже, как тренер строит игру, как подбирает состав, как замены делает и тд. Всё это, Шварц делать не умеет. Ну не дано ему быть тренером. Посмотри, как работает Черевченко- ярчайший пример тренерского таланта!!!!!!!
баск
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вчера в 23:19
Я это пока это всё отношу к молодости и нестабильности состава..

Взять хотя бы последние туры- тот же Заха, которого уже совсем прям зацеловали..
Что он, хорошо работал? Нет, работал так себе, но зато с удовольствием пререкался с судьями, покрикивал на партнёров и начал пренебрежительно грубить соперникам и собирать справедливые горчичники, а там и до красных недалеко..
Выгорел несколько и Тюка, а Лес с ними обоими и без того пока нечасто в такт попадает.
Ну и как итог- ноль голов в трех матчах (27, 28 и 29 туры) , хотя Шима, Фома и Моро им все условия создали..
Всё это, кмк, пока что прежде всего недостаток опыта, да и откуда ему взяться, пионеры все почти..
Capral
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вчера в 23:15, ред.
Аполитично рассуждаешь, Паша. Что значит сезон впереди? Это снова, значит терять время, когда соперники двигаются вперёд!!! Тебя, Павел, как и других болельщиков Динамо, вероятно подкупает такназываемый атакующий футбол Шварца? Смею тебя уверить, Павел, это- только мишура, оболочка, как и в футболе Силкина в 2011....
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:09
Хорошо, хорошо)
Мы ж знаем мнение друг друга, а жизнь рассудит, куда она денется.

Но вообще, сильно переживать-то рано, по-моему..
Впереди целый сезон, и если за стихийным футболом действительно ничего не стОит, это ведь проявится, и достаточно быстро.
Эффект новизны давно исчерпан, в том числе и для соперников, так что отрицательный результат- если ничего кроме него они не заслуживают- ждать себя не заставит, мне кааца.

А тогда кресла зашатаются неминуемо, тем более, что в клубе отстраивается вроде бы нормальная бизнес-модель..
Capral
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вчера в 23:03
Ты вспомни, как Шварца уделал тренер Самары в кубке. Как бездарно немец проиграл в Ростове и Сочи. Да разве только это....
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:00
Паша, если у человека нет футбольной идеи, если он строит стихийный футбол, ничего у него не получится. Тренер- должен быть строителем, а не шабашником.
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
Вить, ну я еще верю, что у них может получиться..

Ну вот такой вот я.. обормот..)
Capral
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вчера в 22:56
На лесоповал? Тогда, надо поднять Лаврика!!!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:54
Я только хотел, написать это высказывание свадебного генерала!!!
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53
Во-во, и Соловьева тоже, генерала этого недоделанного.
"Мы примем любое решение".. - никогда этого не забуду..

Собрать бы их всех, да на один лесоповал..
(Мечты-мечты..)
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:52
Забыть? А то, как Проничев поступил с Долматовым, тоже, забыть? Это невозможно!!!
Capral
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вчера в 22:51
Павел, не будь наивным, эти двое- надолго....
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:50
Ты просто забудь их и не поминай их больше.
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
Посмотрим, посмотрим ешшо..

Выгнать-то нетрудно, не то что этого упыря выпихивать))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Ваня, если начать всех прощать, то надо и Проничева простить, и кобелева. Больше сорока лет только и делаем, что прощаем....
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
Это он про себя!))
баск
баск ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Привет, Иван)
Так поэтому я и удивился, но учитывая "любовь" Императора к Шварцу и Бувачу просто предположил..)

А кого он тогда имел ввиду?

упд. Ну вот, значит все-таки их..
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46
Привет Виктор!
Прости его и пусть идёт себе с Богом.
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:45
Вот и плохо, что не всё сразу. Конечно про этих двоих. Где ты видел такое, Павел, чтобы человек, занявший 7 место в чемпионате и вылетевший позорно из кубка заявлял про высокие результаты и достижения???
stanichnik
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вчера в 22:42
Привет Павел!
К появлению Бувача и Шварца Белкин не имеет никакого отношения.
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
Привет, Виктор)
Сколько же кровушки этот бодрила выпил у клуба.. И захотеть- не сосчитать, наверное..

А насчёт "этих двоих"- неужели это про Бувача и Шварца?
Нууу... не всё сразу, не всё сразу..)))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:57
Иван Иваныч- моё Почтение!!!!!
А я, не только не буду ему желать успехов, но еще и применил бы санкции, как при Лаврентии Палыче!!!!!!! Да, Ваня, ты правильно его окрестил- "мутный и непонятный субъект"!!!!!!! Насчёт сто лет, тоже, под вопросом.... Лишить меня, многолетнего боления за любимый клуб- никому не позволено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:51
Мне, как болельщику Динамо, до сих пор не понятна роль Белкина в футбольном клубе, но знаю одно, руководство, допустившее вылет команды в ФНЛ должно было в тот же год в полном составе оставить занимаемые должности. В том числе и этот мутный и непонятный субъект. Пусть живёт сто лет, но успехов ему желать не буду!
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:46
Павел, Приветище!!!
Павел, я давненько ничего не писал на Соккере, но, когда узнал, что этого вышвырнули, то просто засиял от СЧАСТЬЯ!!!!!!! Ведь именно он затащил в клуб "этих двоих". Теперь бы еще, "этих двоих" уволить, и, я снова с ДИНАМО!!!!!!! Отказа, я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

p.s.понимаю, что это- нереально, но, хотябы помечтать....
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