Роналду, беги. В «Ювентус» возвращается тренер, который хотел избавиться от КриРо ещё два года назад

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вчера, 17:58

«Старая Синьора» делает ставку на бывшего.

От «Ювентуса» до «Ювентуса»: Аллегри сидел без работы два года

Время летит стремительно. Массимилиано Аллегри уже два года сидит без работы после ухода из «Ювентуса» в 2019-м. Итальянец вроде бы учил английский язык и ждал предложений из АПЛ , но предметный интерес к нему проявил только «Арсенал», куда Макс не пошел. На протяжении двух лет Аллегри оставался самым востребованным из свободных топ-тренеров, но последовательно отклонял все предложения, словно дожидаясь, когда одумаются в «Ювентусе».

И вот дождался: «Старая Синьора» возвращает испытанного «алленаторе», выигравшего пять Скудетто и дважды выводившего «Бьянконери» в финалы Лиги чемпионов, после признанных неудачными экспериментов с Маурицио Сарри и Андреа Пирло. Тот факт, что «Ювентус» заключает с Аллегри контракт на четыре года, говорит о согласии клуба со стратегией и философией Массимилиано. В 2019-м «Юве» не захотел идти по «пути Аллегри», однако события двух сезонов без Макса заставили боссов поменять точку зрения.

Аллегри может угодить в известную ловушку, где уже побывали Сакки и Зидан

Сложившая в «Ювентусе» ситуация располагает к размышлениям. Нужно четко понимать, что ошибочный выбор стратегии боссами клуба вовсе не означает автоматическую правоту Аллегри, который им оппонировал. Но подобного рода возвращения всегда проходят под одинаковое сопровождение, словно случившиеся после ухода успешного тренера неудачи доказывают его непогрешимость. Это не истина, да и изначальные противоречия редко исчезают бесследно, скорее принимают иные формы.

Массимилиано не первый и не последний тренер, запустивший скрипт возвращения, он может оценить опыт коллег, переживших это прежде. Тот же Арриго Сакки до сих пор сожалеет о возвращении в «Милан» в декабре 1996-го, хотя на стыке 80-х и 90-х он создал на базе «россонери» одну из величайших команд в истории клуба (да и всего европейского футбола, пожалуй). Есть и более свежий пример — Зинедин Зидан, чье второе пришествие в «Реал» получилось не столь успешным как первое.

Сама работа француза не стала разочарованием, тем более он все-таки выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, вывел «сливочных» в полуфинал Лиги чемпионов в очень непростом сезоне. Однако уход Зидана в этом году подчеркивает, что тренер не получил той поддержки, на которую рассчитывал в момент возвращения, когда принимал покаяние Флорентино Переса и рассчитывал получить «королевские полномочия». Аллегри пытается во второй раз войти в знакомую реку, а это с древних времен сопряжено с известными сложностями.

«Вы хотите вылечить опухоль аспирином»

Эта яркая фраза принадлежит Арриго Сакки, и сказал он ее директорам «Милана» через две недели после своего возвращения, категорично добавив: «Такой метод лечения не сработает». И не ошибся. Массимилиано Аллегри верит, что сможет добиться успеха после возвращения в «Ювентус». Не сомневаюсь в тренерском классе итальянца и в том, что он голоден до работы после двухлетней перезагрузки, но главным образом «Юве» зависит от стратегии лечения, выбранной боссами: если они пригласили крутого врача и дадут ему только аспирин для лечения опухоли, то итог несколько предсказуем.

Впрочем, основания для оптимизма все же есть. В конце концов, Аллегри раньше всех начал говорить, что «Ювентусу» нужен капитальный ремонт. И в возвращении Массимилиано нет никакого смысла, если клуб не готов к этому непростому, но необходимому мероприятию. После завоевания своего пятого Скудетто со «Старой Синьорой» в 2019 году Аллегри призвал президента «бьянконери» Андреа Аньелли обновить состав.

Роналду — одна из причин ухода Аллегри из «Юве» в 2019-м

Этот призыв был проигнорирован, Аньелли придерживался мнения, что текущий проект себя не исчерпал, а особенно президента покоробило требование тренера избавиться от Криштиану Роналду. Об этом в подробностях писал Gazzetta dello Sport, якобы Массимилиано мотивировал это тем, что присутствие Роналду мешает развитию команды.

Парадоксально, что в 2018 году один видный тренер покинул свой пост из-за продажи Криштиану, а годом позже другой ушел, потому что Роналду не хотели продавать. В любом случае на тот момент у Аллегри не было никаких шансов продавить свое мнение, ведь сам Аньелли никогда не скрывал, что обладатель пяти «Золотых мячей» из Португалии нужен клубу не только по спортивным причинам, но и по экономическим.

Аллегри на вход, Паратичи и Роналду — на выход

Два года назад Аллегри вынужден был уйти, а активно помогал ему в этом спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас покидает клуб после 11 лет работы. Это расставание — обязательное условие возвращения Аллегри, да и судьба Криштиану, похоже, предрешена. Массимилиано отсиделся в окопах два года и начинает новую партию с устранения неугодных ему фигур.

Паратичи не продлит контракт с клубом, Пирло предсказуемо отправлен в отставку, осталось объявить о возвращении Аллегри и расставании с Роналду. Макс не видел КриРо в своей команде два года назад, а теперь и подавно. Главную роль снова может получить сникший Пауло Дибала, подписание нового контракта с которым — одно из выдвинутых Аллегри требований.

Также Массимилиано хочет обзавестись сильными футболистами, которым не приелись победы. В частности, в списке желаний «алленаторе» вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и один из лидеров «Сассуоло» Мануэль Локателли. Очевидно, что не было бы никакого возвращения, не получи Аллегри гарантий усиления состава команды в рамках заданного им вектора.

Что касается Роналду, то он, по слухам, уже попрощался с партнерами по «Ювентусу» и приготовился к новому повороту своей славной карьеры. Его время в Турине подошло к концу, а вот песочные часы Аллегри решено перевернуть.