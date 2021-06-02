«Спартак» продлил контракт с Тилем перед арендой в «Фейеноорд»

Пресс-служба «Спартака» подтвердила аренду полузащитника в «Фейеноорд».

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды. Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год.

При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведет меньше половины официальных матчей команды (без учета игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у «Спартака» будет право досрочно вернуть Тиля из аренды.

Кроме того, наш клуб продлил контракт с игроком еще на год. Теперь соглашение Тиля со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.