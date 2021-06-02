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«Спартак» продлил контракт с Тилем перед арендой в «Фейеноорд»

сегодня, 18:20

Пресс-служба «Спартака» подтвердила аренду полузащитника Гуса Тиля в «Фейеноорд».

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды. Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год.

При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведет меньше половины официальных матчей команды (без учета игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у «Спартака» будет право досрочно вернуть Тиля из аренды.

Кроме того, наш клуб продлил контракт с игроком еще на год. Теперь соглашение Тиля со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:24
Команде наверное виднее с какими футболистами играть в Еврокубках. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:24
Значить на него рассчитывают
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 18:23
И бабки целы и игрок под присмотром
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