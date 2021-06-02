Шиманьски продлил контракт с «Динамо» М

Полузащитник продлил контракт с московским «Динамо».

Новый договор между сторонами рассчитан на пять лет.

Не покупка, а продление, и не Година, а Шиманьски!



И уже переподписали — Себа с нами ещё на 5 лет! 🥳#ДинамоМосква #Шиманьски https://t.co/xjWUervTZ1 pic.twitter.com/L8zVRVB0XL

ФК