Шиманьски продлил контракт с «Динамо» М

Полузащитник Себастьян Шиманьски продлил контракт с московским «Динамо».
Новый договор между сторонами рассчитан на пять лет.
Не покупка, а продление, и не Година, а Шиманьски!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 2, 2021
И уже переподписали — Себа с нами ещё на 5 лет! 🥳#ДинамоМосква #Шиманьски https://t.co/xjWUervTZ1 pic.twitter.com/L8zVRVB0XL
Ранее ходили слухи, что «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром «Црвены Звезды».
Что касается Година- я прям реально возбудился на этот счёт..)))
Поначалу думалось, что это обычная межсезонная утятина, т.к. это игрок высшего класса и вряд ли могла зайти речь о его переходе в такое место, как чемпионат России.
Но оказалось, что официальное предложение от нас действительно существует.
В связи с этим было забавно читать некоторых здешних "комментаторов" про пенсионера с песком, сумасшествие и коррупцию в Динамо и тому подобные сентенции.
От себя замечу, что возраст конечно есть возраст, природу не обманешь.
Но если человек имеет хорошую наследственность, следит за собой, воздерживается от травли своего организма, добросовестно тренируется и имеет игровую практику, то играть можно достаточно долго, 35 лет в этих случаях не приговор.
Джеко- 35, КриРо 36, Ибре 39, и все трое (замечу- нападающие), приносят массу пользы своим клубам.
Паоло Мальдини вообще до 41 играл, причём в основе, и не кого-нибудь, а целого Милана.
Есть и другие примеры, их ведь отнюдь не мало.
Так с чего на этом фоне центрдеф Диего Годин- такой прям старикан, особенно для РПЛ?
Однако, вот подоспел и ответ самого Година на всё это:
"Хотел бы играть дальше в Испании или Италии. А всякие там МЛС, Мексика, Россия.. всё это не мой уровень".
Вот так..
Ну, может уговорят ещё, или хотя бы баблом засыпят- этот мужик стоит того, кмк.
И сам надёжности у нас прибавит, и Евгешу по штрафной так погоняет, что тот может играть нормально научится, а заодно и ругательный испанский освоит)))
Что касается Година- я прям реально возбудился на этот счёт..)))
Поначалу думалось, что это обычная межсезонная утятина, т.к. это игрок высшего класса и вряд ли могла зайти речь о его переходе в такое место, как чемпионат России.
Но оказалось, что официальное предложение от нас действительно существует.
В связи с этим было забавно читать некоторых здешних "комментаторов" про пенсионера с песком, сумасшествие и коррупцию в Динамо и тому подобные сентенции.
От себя замечу, что возраст конечно есть возраст, природу не обманешь.
Но если человек имеет хорошую наследственность, следит за собой, воздерживается от травли своего организма, добросовестно тренируется и имеет игровую практику, то играть можно достаточно долго, 35 лет в этих случаях не приговор.
Джеко- 35, КриРо 36, Ибре 39, и все трое (замечу- нападающие), приносят массу пользы своим клубам.
Паоло Мальдини вообще до 41 играл, причём в основе, и не кого-нибудь, а целого Милана.
Есть и другие примеры, их ведь отнюдь не мало.
Так с чего на этом фоне центрдеф Диего Годин- такой прям старикан, особенно для РПЛ?
Однако, вот подоспел и ответ самого Година на всё это:
"Хотел бы играть дальше в Испании или Италии. А всякие там МЛС, Мексика, Россия.. всё это не мой уровень".
Вот так..
Ну, может уговорят ещё, или хотя бы баблом засыпят- этот мужик стоит того, кмк.
И сам надёжности у нас прибавит, и Евгешу по штрафной так погоняет, что тот может играть нормально научится, а заодно и ругательный испанский освоит)))