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Шиманьски продлил контракт с «Динамо» М

сегодня, 15:57

Полузащитник Себастьян Шиманьски продлил контракт с московским «Динамо».

Новый договор между сторонами рассчитан на пять лет.

Ранее ходили слухи, что «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром «Црвены Звезды».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:02
Годин в РПЛ не поедет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:56
Игру он не портит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:50
Динамиков можно поздравить. Парень молодой и перспективный.
баск
баск
сегодня в 16:28
Ну и хорошо, что Шиму переподписали, парень он неоднозначный, но трудится много и способен приность пользу, особенно если будет работать над собой и расти в мастерстве.

Что касается Година- я прям реально возбудился на этот счёт..)))

Поначалу думалось, что это обычная межсезонная утятина, т.к. это игрок высшего класса и вряд ли могла зайти речь о его переходе в такое место, как чемпионат России.
Но оказалось, что официальное предложение от нас действительно существует.

В связи с этим было забавно читать некоторых здешних "комментаторов" про пенсионера с песком, сумасшествие и коррупцию в Динамо и тому подобные сентенции.

От себя замечу, что возраст конечно есть возраст, природу не обманешь.
Но если человек имеет хорошую наследственность, следит за собой, воздерживается от травли своего организма, добросовестно тренируется и имеет игровую практику, то играть можно достаточно долго, 35 лет в этих случаях не приговор.

Джеко- 35, КриРо 36, Ибре 39, и все трое (замечу- нападающие), приносят массу пользы своим клубам.
Паоло Мальдини вообще до 41 играл, причём в основе, и не кого-нибудь, а целого Милана.
Есть и другие примеры, их ведь отнюдь не мало.
Так с чего на этом фоне центрдеф Диего Годин- такой прям старикан, особенно для РПЛ?

Однако, вот подоспел и ответ самого Година на всё это:
"Хотел бы играть дальше в Испании или Италии. А всякие там МЛС, Мексика, Россия.. всё это не мой уровень".
Вот так..

Ну, может уговорят ещё, или хотя бы баблом засыпят- этот мужик стоит того, кмк.
И сам надёжности у нас прибавит, и Евгешу по штрафной так погоняет, что тот может играть нормально научится, а заодно и ругательный испанский освоит)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:20
Меня, как болельщика Динамо не может не радовать эта новость. Шиманьски во всех матчах играет с полной самоотдачей, и не позволяет себе отбывать номер на поле. Именно за эти его качества болельщики Динамо признают поляка одним из лучших футболистов в команде этого года. Его профессиональные качества проявляются не только в процессе спортивных мероприятий, но и в повседневной жизни, и простом быту. Находясь всего два года в команде, Себастьян уже свободно говорит на русском. Что не скажешь например про "россиянина" Фернандеса. Это лишний раз подчёркивает, что он пришёл в Динамо всерьёз и на долго.
drug01
drug01
сегодня в 16:17
Значит он им нужен
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:16
Работаем на уровне
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:06
Динамо переспективная команда стоит продлять.
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