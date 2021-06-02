ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. ФНЛ 2021/2022

Филиппов покинул «Чайку»

сегодня, 15:20

«Чайка» и голкипер Михаил Филиппов прекращают сотрудничество по соглашению сторон, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Филиппов провел в составе «Чайки» 36 матчей (42 пропущенных мяча, восемь «сухих» матчей).

Ранее сообщалось, что «Чайка» подписала двухлетний контракт с 20-летним полузащитником Маратом Апшацевым.

Все новости
Слухи«Дженоа» собирается продлить контракт с 37-летним Пандевым
Сегодня, 16:42 Комментарии3
ОфициальноШиманьски продлил контракт с «Динамо» М
Сегодня, 15:57 Комментарии8
ОфициальноРиверо и «Валенсия» продлили сотрудничество
Сегодня, 15:08 ВидеоКомментарии1
ОфициальноНикитин продлил контракт с «Уфой»
Сегодня, 14:33 Комментарии2
ОфициальноЛуческу продлил контракт с киевским «Динамо»
Сегодня, 13:48 Комментарии3
СлухиПСЖ продлил контракт с Почеттино
Сегодня, 09:43 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oncha
oncha
сегодня в 17:00
Это почти мировая новость.
berda2003
berda2003
сегодня в 16:43
кто такой чайка? и что такое филиппов?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:12
Значит пойдёт на повышение.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:10
Звучит, как "Зидан покинул "Реал".
beefs
beefs
сегодня в 15:43
всегда приходит конец...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:34
Наверное нашёл что нить лучше
ДСА
ДСА
сегодня в 15:34
Придется идти играть во втордив.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:22
Это потеря для чайки...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100