Филиппов покинул «Чайку»

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сегодня, 15:20

«Чайка» и голкипер прекращают сотрудничество по соглашению сторон, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Филиппов провел в составе «Чайки» 36 матчей (42 пропущенных мяча, восемь «сухих» матчей).

Футбольный клуб «Чайка» и голкипер Михаил Филиппов прекращают сотрудничество по соглашению сторон.

В минувшем сезоне Филиппов провел в составе «Чайки» 36 матчей (42 пропущенных мяча, восемь «сухих» матчей)



Благодарим Михаила за игру в составе нашей команды! 👏🏻 pic.twitter.com/dG58eJ72gY — ФК «Чайка» (@chaykafc) June 2, 2021

Ранее сообщалось, что «Чайка» подписала двухлетний контракт с 20-летним полузащитником Маратом Апшацевым.