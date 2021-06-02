Филиппов покинул «Чайку»

«Чайка» и голкипер Михаил Филиппов прекращают сотрудничество по соглашению сторон, об этом сообщает пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Филиппов провел в составе «Чайки» 36 матчей (42 пропущенных мяча, восемь «сухих» матчей).
Футбольный клуб «Чайка» и голкипер Михаил Филиппов прекращают сотрудничество по соглашению сторон.— ФК «Чайка» (@chaykafc) June 2, 2021
В минувшем сезоне Филиппов провел в составе «Чайки» 36 матчей (42 пропущенных мяча, восемь «сухих» матчей)
Благодарим Михаила за игру в составе нашей команды! 👏🏻 pic.twitter.com/dG58eJ72gY
Ранее сообщалось, что «Чайка» подписала двухлетний контракт с 20-летним полузащитником Маратом Апшацевым.