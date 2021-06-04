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«Бавария» и «Челси» поспорят за подписание Сауля

04 июня 2021, 13:36

Полузащитник Сауль Ньигес может покинуть «Атлетико».

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, этим летом футболист может сменить клубную пропуску. «Бавария» заинтересована в подписании испанца, «Челси» также проинформирован о ситуации с Саулем, однако команды ещё не делали официальных предложений по трансферу полузащитника. Контракт Сауля с «Атлетико» истекает летом 2026 года, а клаусула игрока составляет 150 млн евро, однако «матрасники» будут готовы отпустить хавбека за 46 млн евро.

Мадридский клуб уже нашёл замену Саулю. Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль в скором времени должен перебраться в «Атлетико».

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 июня в 14:21, ред.
"клаусула игрока составляет 150 млн евро, однако «матрасники» будут готовы отпустить хавбека за 46 млн евро"
Интересно, на чем основано такое утверждение? В "Атлетико" разучились считать деньги или им самим Сауль уже не нужен? И почему именно 46?
dimagas2
dimagas2
04 июня в 13:55
Бавария пусть берет к себе ,игрок явно на спаде сейчас.
drug01
drug01
04 июня в 13:39
Кому больше повезет
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