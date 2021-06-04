«Бавария» и «Челси» поспорят за подписание Сауля

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04 июня 2021, 13:36

Полузащитник может покинуть «Атлетико».

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, этим летом футболист может сменить клубную пропуску. «Бавария» заинтересована в подписании испанца, «Челси» также проинформирован о ситуации с Саулем, однако команды ещё не делали официальных предложений по трансферу полузащитника. Контракт Сауля с «Атлетико» истекает летом 2026 года, а клаусула игрока составляет 150 млн евро, однако «матрасники» будут готовы отпустить хавбека за 46 млн евро.

Мадридский клуб уже нашёл замену Саулю. Полузащитник «Удинезе» в скором времени должен перебраться в «Атлетико».