Пресс-служба «Осасуны» сообщает, что полузащитник Монкайола продлил контракт с клубом.

Новое соглашение было продлено на десять лет — до 2031 года. Сумма отступных в контракте игрока составит 22 млн евро.

OFFICIAL STATEMENT | #Osasuna renews Moncayola for the next ten seasons.#Moncayola2031



▶️ https://t.co/qKoonR3DQQ pic.twitter.com/avWXHLpvFB