Пресс-служба «Уфы» сообщает, что защитник Эрвинг Ботака-Иобома подписал долгосрочный контракт с клубом.
Ботака – воспитанник «Локомотива», ранее игрок выступал за московские «Солярис» и «Казанку», грузинский «Самгурали» и владивостокский «Луч». Последним клубом Ботаки был «Велес».
22-летний защитник Эрвинг Ботака-Иобома подписал долгосрочный контракт с «Уфой» 🤝— ФК УФА (@UfaFc) June 11, 2021
Ботака – воспитанник «Локомотива», также выступал за московские «Солярис» и «Казанку», грузинский «Самгурали» и владивостокский «Луч». Предыдущим клубом Ботаки был «Велес». pic.twitter.com/1rUCuyEE9o
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Уфы» пополнили два специалиста.