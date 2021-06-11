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Ботака-Иобома подписал долгосрочный контракт с «Уфой»

сегодня, 14:29

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что защитник Эрвинг Ботака-Иобома подписал долгосрочный контракт с клубом.

Ботака – воспитанник «Локомотива», ранее игрок выступал за московские «Солярис» и «Казанку», грузинский «Самгурали» и владивостокский «Луч». Последним клубом Ботаки был «Велес».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Уфы» пополнили два специалиста.

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сегодня в 17:30
Ботака-Котака в Уфака
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:54
В подписании Уфой защитника Ботака чувствуется работа Газизова, который знает толк в молодых футболистах. Воспитанник академии Локомотива к своим двадцати двум годам получил опыт игры в командах ФНЛ и может уже в предстоящем первенстве стать хорошей заменой в центре обороны Павлу Аликину, которому в этом году стукнуло уже тридцать семь лет. Удачи парню в Уфе и без травм.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 15:17
Ну а чё наш русский пацан
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:34
Ботака , так тому и быть !!!
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