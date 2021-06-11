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Дрогба помогает «Челси» подписать полузащитника «Фейеноорда»

сегодня, 15:09

Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кокчу может перейти в «Челси».

Как сообщается, интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм», «Милан», «Рома» и «Арсенал», однако «синие» стали лидерами в борьбе за футболиста благодаря своему бывшему нападающему Дидье Дрогба. Ивуариец связался с семьей Кокчу и организовал игроку встречу с представителями «Челси», которая прошла позитивно.

Трансферная стоимость полузащитника составляет 12 млн евро, однако «Арсенал», который конкурирует с «Челси» в гонке за игрока, готов заплатить 25 млн евро.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 16:06
То есть Арсенал зажал денег на трансфер Буэндиа с топ-статой и пиковым возрастом, но за какого-то Чукчу с 3 голами и 6 передачами где-то в Голландии готов выложить те же 25 лямов)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:48
Наверняка не бесплатно помогает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:17
Дрогба плохого не посоветует своему бывшему клубу !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:11
Одарённый паренёк
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