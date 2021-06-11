Дрогба помогает «Челси» подписать полузащитника «Фейеноорда»

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сегодня, 15:09

Полузащитник «Фейеноорда» может перейти в «Челси».

Как сообщается, интерес к футболисту проявляют «Тоттенхэм», «Милан», «Рома» и «Арсенал», однако «синие» стали лидерами в борьбе за футболиста благодаря своему бывшему нападающему . Ивуариец связался с семьей Кокчу и организовал игроку встречу с представителями «Челси», которая прошла позитивно.

Трансферная стоимость полузащитника составляет 12 млн евро, однако «Арсенал», который конкурирует с «Челси» в гонке за игрока, готов заплатить 25 млн евро.