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Стало известно, сколько Серхио Рамос может зарабатывать в «Севилье»

сегодня, 14:52

«Севилья» заинтересована в подписании капитана «Реала» Серхио Рамоса, который может стать свободным агентом. «Нервионцы» предлагают защитнику пятилетний контракт.

Как сообщается, «Севилья» готова платить Рамосу 7 млн евро в год, что на 2 млн меньше, чем ему предлагает «Реал» по новому контракту. До 15 июня Серхио должен принять решение о своём будущем и уведомить об этом мадридский клуб.

Рамос является воспитанником «Севильи», из которой он и перешёл в «Реал» в 2005 году.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:13
вопрос только один, зачем он Севилье))) ахахах
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:51
Контракт до 40 лет на 7 миллионов забугорных денег в год, да еще в нечужом для себя клубе, регулярно играющем в еврокубках. Он еще и думает - или ждет предложение от ПСЖ на 10 миллионов?
PoliMoli
PoliMoli ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 15:49
Нужно свои деньги считать, а не чужие.
Это раз, во вторых дело не в деньгах, Реал ему предлагает контракт на год. Он просит на 2 года. Так что вопрос в этом.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 15:13
падок на денежку,так что или псж или сити
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:56
7 лямов в год хорошая сумма!
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