Стало известно, сколько Серхио Рамос может зарабатывать в «Севилье»

«Севилья» заинтересована в подписании капитана «Реала» Серхио Рамоса, который может стать свободным агентом. «Нервионцы» предлагают защитнику пятилетний контракт.
Как сообщается, «Севилья» готова платить Рамосу 7 млн евро в год, что на 2 млн меньше, чем ему предлагает «Реал» по новому контракту. До 15 июня Серхио должен принять решение о своём будущем и уведомить об этом мадридский клуб.
Рамос является воспитанником «Севильи», из которой он и перешёл в «Реал» в 2005 году.
Это раз, во вторых дело не в деньгах, Реал ему предлагает контракт на год. Он просит на 2 года. Так что вопрос в этом.
Это раз, во вторых дело не в деньгах, Реал ему предлагает контракт на год. Он просит на 2 года. Так что вопрос в этом.