Стало известно, сколько Серхио Рамос может зарабатывать в «Севилье»

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сегодня, 14:52

«Севилья» заинтересована в подписании капитана «Реала» , который может стать свободным агентом. «Нервионцы» предлагают защитнику пятилетний контракт.

Как сообщается, «Севилья» готова платить Рамосу 7 млн евро в год, что на 2 млн меньше, чем ему предлагает «Реал» по новому контракту. До 15 июня Серхио должен принять решение о своём будущем и уведомить об этом мадридский клуб.

Рамос является воспитанником «Севильи», из которой он и перешёл в «Реал» в 2005 году.