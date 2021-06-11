Джака согласовал контракт с «Ромой»

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сегодня, 14:16

Corriere dello Sport утверждает, что полузащитник «Арсенала» близок к переходу в «Рому».

Хавбек уже согласовал условия личного контракта с римским клубом. Соглашение будет рассчитано на четыре сезона, зарабатывать Джака будет 2.5 млн евро в год.

Ориентировочная сумма трансфера составит 17-18 млн евро.