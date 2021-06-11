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Джака согласовал контракт с «Ромой»

сегодня, 14:16

Corriere dello Sport утверждает, что полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к переходу в «Рому».

Хавбек уже согласовал условия личного контракта с римским клубом. Соглашение будет рассчитано на четыре сезона, зарабатывать Джака будет 2.5 млн евро в год.

Ориентировочная сумма трансфера составит 17-18 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:04
Джака жесткий игрок, Мауриньо любит таких игроков
Что что а бойцовский характер у него всегда был. Я бы несказал что Гранит был слаб в Арсенале, может у него не шла игра потому,что все в Арсенале проводят слабо последние сезоны, за исключением нескольких молодых игроков.
Удачи ему в Роме!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:20
Таки уболтал Маур !!!
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