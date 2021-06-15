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Линделёф — лучший игрок матча Испания — Швеция

15 июня 2021, 00:23
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Защитник сборной Швеции Виктор Линделёф признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Испании (0:0).

Футболист провёл на поле все 90 минут и помог своей команде сохранить ворота сухими.

Линделёф — лучший игрок матча Испания — Швеция

Испания установила рекорд по числу передач в первом тайме матча со Швецией.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
15 июня в 12:06
Да ну, шведскому воротчику надо было давать лучшего игрока!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 00:39
Удивительно, но самая ожидаемая игра сегодня оказалась самой невыразительной, очень скучной , просто унылой до невозможности. Игра пешком , катание мяча с минимальными обострениями вполне заслуженно принесли ничью шведам. А будь шведы порасторопнее в завершении , так вообще могли наказать испанцев за пассивность. Защита шведов оказалась для испанцев непроходимой. Испанцы были похожи на Барселону , когда она была в нелучшем состоянии, такая же тягомотина была.
Самый скучный матч пока на этом турнире. Правда теперь испанцам придется поднапрячься , чтобы выйти из группы. Надо прибавлять.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
15 июня в 00:36
По мне лучший был Квайсон , который мог уже в первом тайме открыть счёт, да и вообще отличался своим упорством и дриблингом . И забей он свой мяч и тогда вообще не известно чем бы закончился матч. Всем Добра !!!
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