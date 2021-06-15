Линделёф — лучший игрок матча Испания — Швеция

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15 июня 2021, 00:23

Защитник сборной Швеции признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Испании (0:0).

Футболист провёл на поле все 90 минут и помог своей команде сохранить ворота сухими.

Испания установила рекорд по числу передач в первом тайме матча со Швецией.