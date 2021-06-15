Линделёф — лучший игрок матча Испания — Швеция

Защитник сборной Швеции Виктор Линделёф признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Испании (0:0).
Футболист провёл на поле все 90 минут и помог своей команде сохранить ворота сухими.
Испания установила рекорд по числу передач в первом тайме матча со Швецией.
Самый скучный матч пока на этом турнире. Правда теперь испанцам придется поднапрячься , чтобы выйти из группы. Надо прибавлять.
Всем здоровья.
Самый скучный матч пока на этом турнире. Правда теперь испанцам придется поднапрячься , чтобы выйти из группы. Надо прибавлять.
Всем здоровья.