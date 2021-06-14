Шик — лучший игрок матча Шотландия — Чехия

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Шотландии (2:0).
Форвард отметился дублем, став автором самого дальнего гола в истории чемпионатов Европы и мира.
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Шотландии (2:0).
Форвард отметился дублем, став автором самого дальнего гола в истории чемпионатов Европы и мира.
Но я бы еще выделил вратаря чехов Вацлика, который неоднократно выручал команду показав отличную игру
Но я бы еще выделил вратаря чехов Вацлика, который неоднократно выручал команду показав отличную игру