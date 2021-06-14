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Шик — лучший игрок матча Шотландия — Чехия

14 июня 2021, 18:35
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия0 : 2Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Шотландии (2:0).

Форвард отметился дублем, став автором самого дальнего гола в истории чемпионатов Европы и мира.

Шик — лучший игрок матча Шотландия — Чехия

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
14 июня в 21:33
Абсолютно заслуженно.
A.S.A
A.S.A
14 июня в 19:42
Голы Шика принесли победу сборной Чехии, а его второй гол был просто ШИКарен!
Но я бы еще выделил вратаря чехов Вацлика, который неоднократно выручал команду показав отличную игру
Ironigor
Ironigor
14 июня в 18:36
На славу шиканул - Шик !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 18:36
Другого и быть не могло.
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