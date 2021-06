Пресс-служба «Шальке» сообщает, что полузащитник покидает команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Прежнее соглашение было рассчитано до 2022 года.

#S04 have released Sebastian Rudy from the remaining year of his contract.



Full details ⤵️