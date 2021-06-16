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«Спартак» проведёт три товарищеских матча на сборах в Австрии

16 июня 2021, 15:56

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московский клуб проведёт три товарищеских игры в рамках предсезонного сбора в Австрии.

Красно-белые встретятся с «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеником» (5 июля).

Ранее «Спартак» показал первую встречу главного тренера Руя Витории с футболистами клуба.

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ABir
ABir
16 июня в 21:36
Для первых сборов - нормальные спарринги
Lu4nik
Lu4nik ответ Блоссия (раскрыть)
16 июня в 21:11
здравствуйте, барышня.. давно ваши комментарии не видел на этом ресурсе
Блоссия
Блоссия
16 июня в 20:31
Ну вот, наконец-то увидим родную команду.
Сп62
Сп62
16 июня в 17:03
Поможет, если будут победы и настроение.
Izmar
Izmar
16 июня в 16:02
Это не поможет.
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