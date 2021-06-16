«Спартак» проведёт три товарищеских матча на сборах в Австрии

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16 июня 2021, 15:56

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московский клуб проведёт три товарищеских игры в рамках предсезонного сбора в Австрии.

Красно-белые встретятся с «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеником» (5 июля).

Определились наши соперники на сборе в Австрии 🔴⚪



Планируются прямые трансляции всех трёх матчей! О деталях мы сообщим позднее ⚽ pic.twitter.com/93vbpTURSf — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 16, 2021

Ранее «Спартак» показал первую встречу главного тренера Руя Витории с футболистами клуба.