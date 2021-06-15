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Футболисты «Спартака» прошли медосмотр

15 июня 2021, 15:46

Футболисты «Спартака» прошли медицинский осмотр после выхода из отпуска.

В среду красно-белые пройдут тест на функциональную готовность, а в четверг проведут первую тренировку под руководством нового главного тренера Руя Витории на базе в Тарасовке.

Ранее «Спартак» показал первый день Руя Витории в клубе.

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Рязань 062
Рязань 062
15 июня в 19:20
матч тв то не пойми кого приглашает на прямой эфир, то не может правильно показать форму команды.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
15 июня в 19:13
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    15 июня в 18:25
      Сп62
      Сп62 ответ YVG (раскрыть)
      15 июня в 17:33
        YVG
        YVG
        15 июня в 17:18
          Сп62
          Сп62
          15 июня в 17:09
          Будем ждать "вести с полей".
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          15 июня в 15:54
          Ну и слава богу.
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          15 июня в 15:48
          Больных нет и слава Богу!
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