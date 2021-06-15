Футболисты «Спартака» прошли медосмотр

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15 июня 2021, 15:46

Футболисты «Спартака» прошли медицинский осмотр после выхода из отпуска.

В среду красно-белые пройдут тест на функциональную готовность, а в четверг проведут первую тренировку под руководством нового главного тренера Руя Витории на базе в Тарасовке.

Основная команда вышла из отпуска и прошла медосмотр! ✅



Первая тренировка под руководством Руя Витории – уже в четверг 👀 pic.twitter.com/TCow9GTqM2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 15, 2021

Ранее «Спартак» показал первый день Руя Витории в клубе.