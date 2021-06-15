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15 июня 2021, 21:28

Игроки «Динамо» вышли из отпуска и провели первую тренировку на поле, сообщает пресс-служба московского клуба.

Утреннее занятие было посвящено прохождению йо-йо теста на выносливость.

Динамовцы были разделены на две группы. В первой лучший результат показал Себастьян Шиманьски, во второй дольше всех продержались Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин.

В Новогорске динамовцы будут заниматься до 21 июня включительно, после чего получат день отдыха, а 23-го отправятся на первый тренировочный сбор в Австрию.

Ранее появлялась информация, что «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Милана».