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Игроки «Динамо» вышли из отпуска и провели первую тренировку

15 июня 2021, 21:28

Игроки «Динамо» вышли из отпуска и провели первую тренировку на поле, сообщает пресс-служба московского клуба.

Утреннее занятие было посвящено прохождению йо-йо теста на выносливость.

Динамовцы были разделены на две группы. В первой лучший результат показал Себастьян Шиманьски, во второй дольше всех продержались Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин.

В Новогорске динамовцы будут заниматься до 21 июня включительно, после чего получат день отдыха, а 23-го отправятся на первый тренировочный сбор в Австрию.

Ранее появлялась информация, что «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Милана».

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Борисыч1
Борисыч1
16 июня в 00:58
Обрадовало привлечение Галкина и Гладышева. Кто такой Галкин, можно узнать, загрузив в поиск Ютуба - Галкин одной левой. Ну а Гладышев - давний конкурент Тюкавина, лучший бомбардир Динамо-2.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 21:30
Давай Динамо,ждём прорыва!
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