Игроки «Динамо» вышли из отпуска и провели первую тренировку на поле, сообщает пресс-служба московского клуба.
Утреннее занятие было посвящено прохождению йо-йо теста на выносливость.
Динамовцы были разделены на две группы. В первой лучший результат показал Себастьян Шиманьски, во второй дольше всех продержались Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин.
В Новогорске динамовцы будут заниматься до 21 июня включительно, после чего получат день отдыха, а 23-го отправятся на первый тренировочный сбор в Австрию.
Ранее появлялась информация, что «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Милана».