«Супермен вернулся». «Парма» объявила о переходе Буффона

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17 июня 2021, 13:06

Пресс-служба «Пармы» объявила о переходе голкипера .

«Парма» опубликовала ролик, в котором 43-летний вратарь выступает в роли Супермена. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в Серии А, «Парма» будет выступать во втором по силе итальянском дивизионе. Буффон является воспитанником «крестоносцев», он выступал за команду с 1995 по 2001 год.

Он вернулся на свое место. Он вернулся домой. Супермен вернулся.