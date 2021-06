«Супермен вернулся». «Парма» объявила о переходе Буффона

Пресс-служба «Пармы» объявила о переходе голкипера .

«Парма» опубликовала ролик, в котором 43-летний вратарь выступает в роли Супермена. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в Серии А, «Парма» будет выступать во втором по силе итальянском дивизионе. Буффон является воспитанником «крестоносцев», он выступал за команду с 1995 по 2001 год.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX