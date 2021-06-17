ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2020/2021

«Супермен вернулся». «Парма» объявила о переходе Буффона

17 июня 2021, 13:06

Пресс-служба «Пармы» объявила о переходе голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Парма» опубликовала ролик, в котором 43-летний вратарь выступает в роли Супермена. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в Серии А, «Парма» будет выступать во втором по силе итальянском дивизионе. Буффон является воспитанником «крестоносцев», он выступал за команду с 1995 по 2001 год.

Он вернулся на свое место. Он вернулся домой. Супермен вернулся.

По данным СМИ, Буффон подписал контракт до лета 2023 года.

Все новости
Официально«Барселона» объявила о трансфере Депая
Вчера, 20:01 ВидеоКомментарии35
ОфициальноБывший нападающий «Челси» Демба Ба перешёл в клуб из Швейцарии
Вчера, 17:12 ФотоКомментарии3
ОфициальноФорвард «Аякса» перебрался в «Шахтёр»
18 июня ФотоКомментарии5
ОфициальноЭшли Янг вернулся в «Астон Виллу»
18 июня ФотоКомментарии7
Официально«Саутгемптон» объявил о переходе защитника Худта в «Андерлехт»
17 июня Комментарии1
Официально«Милан» объявил о выкупе прав на Томори у «Челси»
17 июня Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
17 июня в 17:37
Не может смериться, что возраст взял свое, пора заканчивать с карьерой вратаря, а Буффон уперся не хочет уходить и принять сей факт, что уже всё.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 17:01
Можно было красиво закончить с футбольной карьерой.
Ozabot
Ozabot
17 июня в 15:52
Ну, ждем «Парму» в Серии А? Или зря стадион раскопали? )))
h8you
h8you ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
17 июня в 15:39
как и джеррард апл)))вот только Буффон чемпион мира и никакая лч с этим не сравнится
ЧиП
ЧиП
17 июня в 15:10
Буфон- машина🦾🦿
Удачи и здоровья 👏
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июня в 15:05
Так и не выйграл лч
zsb1961
zsb1961
17 июня в 15:05
Возвращение легенды!
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июня в 14:42
Похоже Парма хочет в ПЕРДИВ !
Rheinfall
Rheinfall ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 14:36
Конечно мизер , но есть , Марк Овермарс например тоже легендарный футболист и много чего выигравший но не в Аяксе закончил и не был воспитанником "евреев".
Накир
Накир
17 июня в 14:24
Ну еще есть порох в пороховнице....дерзай Буффонище!
Rattlehead
Rattlehead
17 июня в 14:23
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
17 июня в 14:19
Я давно этого ждал и рад.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 14:09
Для Пармы это супер приобретение
ДСА
ДСА
17 июня в 14:01
Напропускает на старости лет.
Баобаб
Баобаб
17 июня в 13:59
Красиво, и удачи лучшему из лучших!
swed27
swed27
17 июня в 13:47
Ну всё Ворота Пармы на замке
ProKop92
ProKop92
17 июня в 13:41
Парму можно поздравить. Несмотря на солидный возраст, Буффон может дать фору многим!
1bear
1bear
17 июня в 13:40
удачно получилось у Пармы !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Rheinfall (раскрыть)
17 июня в 13:39
Конечно есть, но в процентном отношении - это мизер. А тут особая история, ведь Парма вылетела, но это Буффона не остановило. Хочет мужик помочь возвращению в элиту.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
17 июня в 13:36
А кто то будет упорно сидеть на лавке и смотреть , как разваливается его родной клуб.
Rheinfall
Rheinfall ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 13:33
Но всё же такие есть , из последних к примеру Рамос;-)
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 13:33
Тем более, когда команда покидает Серию-А, занимая последнее 20-ое место, "улетая" в Серию-Б...!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 13:32
Возможно и поможет вернуться...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июня в 13:31
Это уже не футбол, а шоу-бизнес
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ h8you (раскрыть)
17 июня в 13:31
Вполне, вместо косапора Щесного.
zooveterinar
zooveterinar
17 июня в 13:29
Надо помочь родному клубу!!
Василий 50
Василий 50
17 июня в 13:27
Чье место занял?
shlomo
shlomo
17 июня в 13:26
Все вернулось на круги своя...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
17 июня в 13:19
Буффон - Легенда итальянского и мирового футбола!, РЕСПЕКТ! Здоровья и удачи в дальнейшем!
h8you
h8you
17 июня в 13:18
очень красивая история!жаль, мог бы еще в Юве попылить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100