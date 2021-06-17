«Супермен вернулся». «Парма» объявила о переходе Буффона

Пресс-служба «Пармы» объявила о переходе голкипера Джанлуиджи Буффона.
«Парма» опубликовала ролик, в котором 43-летний вратарь выступает в роли Супермена. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в Серии А, «Парма» будет выступать во втором по силе итальянском дивизионе. Буффон является воспитанником «крестоносцев», он выступал за команду с 1995 по 2001 год.
Он вернулся на свое место. Он вернулся домой. Супермен вернулся.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
По данным СМИ, Буффон подписал контракт до лета 2023 года.