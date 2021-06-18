«Челси» предложит «Интеру» 52 млн фунтов и Алонсо за трансфер Хакими

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18 июня 2021, 13:35

«Челси» планирует приобрести защитника «Интера» , сообщает Mail Online.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить за игрока 52 млн фунтов и добавить к сделке трансфер .

В минувшем сезоне Ашраф сыграл за миланский клуб в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее появлялась информация, что «Челси» намерен подписать хавбека «Лестер» Джеймса Мэддисона.