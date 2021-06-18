«Челси» предложит «Интеру» 52 млн фунтов и Алонсо за трансфер Хакими

«Челси» планирует приобрести защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает Mail Online.
По информации источника, лондонский клуб готов предложить за игрока 52 млн фунтов и добавить к сделке трансфер Маркоса Алонсо.
В минувшем сезоне Ашраф сыграл за миланский клуб в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
Ранее появлялась информация, что «Челси» намерен подписать хавбека «Лестер» Джеймса Мэддисона.
Продажа возможная Хакими, просто катастрофа! Чем занимается славный Марота, Аузилио ... почему бы не попробовать продать других, ненужных игроков ... в конце концов, того же Лаутаро, поскольку заменить его намного проще, чем Ашрафа ... а купить 30-летнего Тихохода Алонсо, станет еще одним бедствием... игрок, у которого Ноль креатива, скорости и других технических показателей, кроме кроссов ... Почему Милан не продает Эрнандеса??? Ювентус де Лихта??? Почему Интер должен продавать свой лучший актив ??? Каторый считается лучшим в мире! И который играл за «Интер» всего один год! Мы ждали такого латераля 10 лет после Майкона! Это просто маразм!!!
Продажа возможная Хакими, просто катастрофа! Чем занимается славный Марота, Аузилио ... почему бы не попробовать продать других, ненужных игроков ... в конце концов, того же Лаутаро, поскольку заменить его намного проще, чем Ашрафа ... а купить 30-летнего Тихохода Алонсо, станет еще одним бедствием... игрок, у которого Ноль креатива, скорости и других технических показателей, кроме кроссов ... Почему Милан не продает Эрнандеса??? Ювентус де Лихта??? Почему Интер должен продавать свой лучший актив ??? Каторый считается лучшим в мире! И который играл за «Интер» всего один год! Мы ждали такого латераля 10 лет после Майкона! Это просто маразм!!!