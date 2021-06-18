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«Челси» предложит «Интеру» 52 млн фунтов и Алонсо за трансфер Хакими

18 июня 2021, 13:35

«Челси» планирует приобрести защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает Mail Online.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить за игрока 52 млн фунтов и добавить к сделке трансфер Маркоса Алонсо.

В минувшем сезоне Ашраф сыграл за миланский клуб в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее появлялась информация, что «Челси» намерен подписать хавбека «Лестер» Джеймса Мэддисона.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Rheinfall (раскрыть)
18 июня в 18:19
скоро будет продан на алибабе за пару сотен юаней
Romeo 777
Romeo 777 ответ Nazi (раскрыть)
18 июня в 16:25
Челси тратит то, что зарабатывает. Как впрочем и другие команды Англии. Можем себе позволить. Доходы команд АПЛ несравнимы с командами других ТОП чемпионатов, не говорю уже о Лиге 1. Челси же, годом ранее даже без трансферов на 2 ТО, внедрив своих воспитанников закончили сезон в ТОП4, после продажи многолетнего лидера команды Азара. Будут точечные усиления в нынешнее ТО.
Там Рамос с ложкой во рту ходит свободным агентом, предложите ему 20 млн в год, приедет на заработки. Мбаппе, у которого контракт на исходе, есть шанс оставить в команде, предложив как у Неймару ЗП космос 30+ миллионов.
Правда такова, что хорошие футболисты приезжают в ПСЖ не для того, чтобы победить в Лиге 1, не думаю что мечтают об этом, где между ПСЖ и другими в лиге целая пропасть в классе, стоимости и ЗП.
А говоря автобус, так для информации, Челси по итогу сезона 2020-2021 на третьем месте по итогу АПЛ по созданным голевым моментам.
Kostya P.
Kostya P.
18 июня в 15:32
Если Интер хочет закрепиться на уровне грандов , ему нельзя расставаться с такими игроками.
Rheinfall
Rheinfall
18 июня в 14:18, ред.
ПСЖ и Интер в последние часы приблизились к своим позициям. Тесное соглашение о трансфере Хакими на сумму около 70 миллионов евро.


Продажа возможная Хакими, просто катастрофа! Чем занимается славный Марота, Аузилио ... почему бы не попробовать продать других, ненужных игроков ... в конце концов, того же Лаутаро, поскольку заменить его намного проще, чем Ашрафа ... а купить 30-летнего Тихохода Алонсо, станет еще одним бедствием... игрок, у которого Ноль креатива, скорости и других технических показателей, кроме кроссов ... Почему Милан не продает Эрнандеса??? Ювентус де Лихта??? Почему Интер должен продавать свой лучший актив ??? Каторый считается лучшим в мире! И который играл за «Интер» всего один год! Мы ждали такого латераля 10 лет после Майкона! Это просто маразм!!!
Rheinfall
Rheinfall
18 июня в 14:17, ред.
Инзаги хочет, чтобы Лаццари заменил Хакими, но Лотито хочет не менее 25 миллионов.


ПСЖ и Челси предлагают по 60 млн за Хакими, но у англичан есть преимущество, Интер заинтересован в Алонсо и Дзаппакосте.
PS
Чем набирать Дзаппакост , Алонсо и иже с ними лучше выкупить Ф.Костича у Айнтрахта , тем более по разным данным он сам изъявил желание перебраться в Интер, а цена примерно такая же что и за Лаццари.
Nazi
Nazi
18 июня в 14:13
Похоже автобус решил закупиться не на шутку. Маддисон, Холланд, Хакими.. Потом вылезут експерты и будут Париж обзывать мешком.
Rheinfall
Rheinfall
18 июня в 14:10, ред.
Пока никак не могу понять , Биазин говорит, что это бред про фин отчетность до 30 июня и Интеру ни к чему спешить с продажей Хакими/Лаутаро. Ситуация с К. Эриксеном всю нашу трансферную компанию под вопрос поставила, теперь реально у нас дыра в составе и серьезная при чем в стартовом. Срочно Де Пауля перехватывать у АТМ из Удины. И зачем нужен 30 летний пешеход Алонсо???Надеюсь его не увижу в Интере.
STVA 1
STVA 1 ответ ProKop92 (раскрыть)
18 июня в 14:01
Мне кажется всё просто- деньги! Учитывая проблемы Интера!
ДСА
ДСА
18 июня в 13:49
Защитник получше многих нападающих будет.
Сидор новый
Сидор новый
18 июня в 13:46
Непонятная сделка...
ProKop92
ProKop92
18 июня в 13:41
А есть ли смысл менять Интер на Челси? В итальянском клубе он один из лидеров, а к Английскому чемпионату еще нужно адаптироваться.
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