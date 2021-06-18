«Арсенал» предлагает за Корреа 20 млн евро, «Лацио» просит 30 млн

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18 июня 2021, 13:42

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» , об этом сообщает Repubblica.

По данным источника, лондонский клуб предлагает за хавбека 20 млн евро. Итальянцы хотят выручить с трансфера игрока не менее 30 млн.