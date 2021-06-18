«Арсенал» предлагает за Корреа 20 млн евро, «Лацио» просит 30 млн

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа, об этом сообщает Repubblica.
По данным источника, лондонский клуб предлагает за хавбека 20 млн евро. Итальянцы хотят выручить с трансфера игрока не менее 30 млн.
Напомним, ранее Корреа интересовались и другие клубы АПЛ.
Нам нужны реальные игроки которые усилят состав, а не так для разнообразия
Возьмите Онану в ворота,ну или Симона из Атлетика Бильбао
Возьмите Думфрикса , он закроет правую бровку в обороне
возьмите Филлипса из Лидса и Биссума из Брайтона они укрепят центр поля
Попробуйте подписать Окампоса или Грилиша (оба из разряда фантастика)
Можно усилить атаку каким нибудь центральным форвордом типа Эн-Несери или Иссак
Эх ...
Нам нужны реальные игроки которые усилят состав, а не так для разнообразия
Возьмите Онану в ворота,ну или Симона из Атлетика Бильбао
Возьмите Думфрикса , он закроет правую бровку в обороне
возьмите Филлипса из Лидса и Биссума из Брайтона они укрепят центр поля
Попробуйте подписать Окампоса или Грилиша (оба из разряда фантастика)
Можно усилить атаку каким нибудь центральным форвордом типа Эн-Несери или Иссак
Эх ...