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«Арсенал» предлагает за Корреа 20 млн евро, «Лацио» просит 30 млн

18 июня 2021, 13:42

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Лацио» Хоакина Корреа, об этом сообщает Repubblica.

По данным источника, лондонский клуб предлагает за хавбека 20 млн евро. Итальянцы хотят выручить с трансфера игрока не менее 30 млн.

Напомним, ранее Корреа интересовались и другие клубы АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
18 июня в 17:49
Что за идиоты занимаются трансферами у нас? 50 мультов за никому неизвестного защитника из Брайтона гоьовы отдать, теперь 20+ за Корреа, за 20 лямов хотят купить вратаря из Шеффилда
Нам нужны реальные игроки которые усилят состав, а не так для разнообразия
Возьмите Онану в ворота,ну или Симона из Атлетика Бильбао
Возьмите Думфрикса , он закроет правую бровку в обороне
возьмите Филлипса из Лидса и Биссума из Брайтона они укрепят центр поля
Попробуйте подписать Окампоса или Грилиша (оба из разряда фантастика)
Можно усилить атаку каким нибудь центральным форвордом типа Эн-Несери или Иссак
Эх ...
Garrincha58
Garrincha58
18 июня в 15:35
кто же тогда даст 20 за Азмуна? думаю никто
Kostya P.
Kostya P.
18 июня в 15:27
Он не стабилен , но 20 за него точно мало. 25- 30 как раз его цена
swed27
swed27
18 июня в 14:54
сойдутся на 25 миллионах
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ozabot (раскрыть)
18 июня в 14:31
А, точно, не посмотрел на клуб.
Ozabot
Ozabot ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
18 июня в 14:19
Это другой Корреа и другие матрасники. Хотя, оба футболиста практически одинаковые. Но этот в ЛЧ неплохо забивает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 июня в 13:49
В итоге, конечно, разведут "Арсенал". Мы уже купили Партея, который играет максимум на 25 миллионов, за 50 у тех же матрасов. Кроенке не мамонт.
ProKop92
ProKop92
18 июня в 13:46
Арсеналу будет сложно на трансферном рынке приобрести топовых сильных игроков, поэтому сколько им скажут столько и заплатят.
asraeil
asraeil
18 июня в 13:44
Нужно как то договариваться
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