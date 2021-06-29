«Борнмут» объявил о назначении нового главного тренера

«Борнмут» объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал бывший наставник «Фулхэма» Скотт Паркер.
Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на 3 года.
В сезоне-2019/20 Паркер вывел «Фулхэм» в Премьер-Лигу, но уже в следующем сезоне снова вылетел с «дачниками» в Чемпионшип.
Этой зимой сообщалось, что главным кандидатом на пост главного тренера «Борнмута» является Тьерри Анри.
We're delighted to confirm Scott Parker as our new head coach 🤝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 28, 2021