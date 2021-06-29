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«Борнмут» объявил о назначении нового главного тренера

29 июня 2021, 07:37

«Борнмут» объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал бывший наставник «Фулхэма» Скотт Паркер.

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на 3 года.

В сезоне-2019/20 Паркер вывел «Фулхэм» в Премьер-Лигу, но уже в следующем сезоне снова вылетел с «дачниками» в Чемпионшип.

Этой зимой сообщалось, что главным кандидатом на пост главного тренера «Борнмута» является Тьерри Анри.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
29 июня в 08:21
Видимо кататься на лифте ему очень по вкусу.
ДАША Д
ДАША Д
29 июня в 07:54
Вполне приличный специалист.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 07:38
Главное на пользу команде
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