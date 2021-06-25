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«Вест Бромвич» объявил имя нового главного тренера

сегодня, 04:34

«Вест Бромвич» определился с новым главным тренером. Им стал 45-летний Валерьен Исмаэль.

Контракт с французским специалистом рассчитан на 4 года.

В прошлом сезоне Исмаэль тренировал «Барнсли», с которым занял 5-е место в Чемпионшипе. До этого француз возглавлял такие команды, как «Вольфсбург», «Нюрнберг» и ЛАСК.

Напомним, предыдущий наставник «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс отказался от нового контракта, предложенного клубом, после того как «дрозды» вылетели в Чемпионшип.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:45
Задача - вернуться в АПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:33
Начнёт всё сначала!
Mangur
Mangur
сегодня в 05:38
Жаль что не Черчесов
Gahi
Gahi
сегодня в 05:07
Ну что это тоже вызов для тренера, помочь команде выбираться из Чемпионшипа. Удачи.
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