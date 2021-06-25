«Вест Бромвич» объявил имя нового главного тренера

«Вест Бромвич» определился с новым главным тренером. Им стал 45-летний Валерьен Исмаэль.
Контракт с французским специалистом рассчитан на 4 года.
В прошлом сезоне Исмаэль тренировал «Барнсли», с которым занял 5-е место в Чемпионшипе. До этого француз возглавлял такие команды, как «Вольфсбург», «Нюрнберг» и ЛАСК.
Напомним, предыдущий наставник «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс отказался от нового контракта, предложенного клубом, после того как «дрозды» вылетели в Чемпионшип.
We are delighted to confirm the appointment of @valerien_ismael as our new Head Coach.@idealheating | #WBA— West Bromwich Albion (@WBA) June 24, 2021