«Химки» 5 июля объявят о продлении контракта с Глушаковым

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» объявят о подписании нового контракта с бывшим полузащитником сборной России Денисом Глушаковым 5 июля.
В понедельник подпишем [контракт с Денисом Глушаковым] и объявим. Контракт будет больше, чем на один год.
Ранее были слухи, что Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород».
но что то он с ними в баньке такое творит,что не отпускают ....
но что то он с ними в баньке такое творит,что не отпускают ....