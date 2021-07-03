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«Химки» 5 июля объявят о продлении контракта с Глушаковым

03 июля 2021, 13:20

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» объявят о подписании нового контракта с бывшим полузащитником сборной России Денисом Глушаковым 5 июля.

В понедельник подпишем [контракт с Денисом Глушаковым] и объявим. Контракт будет больше, чем на один год.

Ранее были слухи, что Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород».

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Все комментарии
Жнец-158
Жнец-158
03 июля в 18:02
    протон1
    протон1
    03 июля в 17:32, ред.
    доигрывать уехал. ни чем не выделялся особенно.. может к бекхему млс ?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 июля в 14:39
    Для них Глушков игрок
    Мaлик
    Мaлик
    03 июля в 14:17
    На пенсию ему уже пора...
    ДАША Д
    ДАША Д
    03 июля в 14:11
    Нашли таки миллион для Глушкова.
    stanichnik
    stanichnik
    03 июля в 13:50
    Смею предположить, что в предстоящем первенстве РПЛ фк Химки будет пристанищем для возрастных футболистов. Глушаков, Ари, братья Комбаровы, находящиеся в статусе свободных агентов тоже не прочь продолжить карьеру в подмосковном клубе. Возможное продолжение футбольной карьеры этих футболистов будет выгодным, как самим спортсменам, так и клубу. Денег за них платить не нужно, зарплату огромную они просить не будут, а имеющийся опыт может пригодиться в сочетании с молодыми игроками, коих сейчас в Химках больше половины. Ждём новостей с трансферного рынка!
    mihaluch
    mihaluch
    03 июля в 13:37
    Глушака решили оставить в Химках.
    Ironigor
    Ironigor
    03 июля в 13:31
    И потом на пенсию.
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