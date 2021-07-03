«Химки» 5 июля объявят о продлении контракта с Глушаковым

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03 июля 2021, 13:20

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» объявят о подписании нового контракта с бывшим полузащитником сборной России 5 июля.

В понедельник подпишем [контракт с Денисом Глушаковым] и объявим. Контракт будет больше, чем на один год.

Ранее были слухи, что Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород».