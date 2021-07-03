«СКА-Хабаровск» подписал голкипера Хомича

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03 июля 2021, 09:04

Пресс-служба « СКА -Хабаровск» сообщает, что клуб подписал голкипера .

Контракт рассчитан на один сезон.

Последним клубом Хомича были «Химки», которые он покинул в мае этого года.