«СКА-Хабаровск» подписал голкипера Хомича

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что клуб подписал голкипера Дмитрия Хомича.
Контракт рассчитан на один сезон.
Последним клубом Хомича были «Химки», которые он покинул в мае этого года.
🔥🔥🔥«СКА-ХАБАРОВСК» ПОДПИСАЛ ОПЫТНОГО ГОЛКИПЕРА— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) July 3, 2021
Дмитрий Хомич стал игроком хабаровского клуба. Контракт опытного вратаря со «СКА-Хабаровск» рассчитан на год.
Добро пожаловать в Хабаровск, Дмитрий!
Представляем новичка — https://t.co/Rg15puwYDH pic.twitter.com/dezdwQS98r
Полёт в Калининград запомнится на всю жизнь. И это только Россия, Союз был ещё больше.
А для армейцев это однозначно усиление. Классный вратарь с опытом игры в РПЛ всегда пригодится...
Полёт в Калининград запомнится на всю жизнь. И это только Россия, Союз был ещё больше.
А для армейцев это однозначно усиление. Классный вратарь с опытом игры в РПЛ всегда пригодится...