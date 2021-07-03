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«СКА-Хабаровск» подписал голкипера Хомича

03 июля 2021, 09:04

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что клуб подписал голкипера Дмитрия Хомича.

Контракт рассчитан на один сезон.

Последним клубом Хомича были «Химки», которые он покинул в мае этого года.

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Comentarios
Comentarios
03 июля в 09:45
Ну и хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 09:22
Повезло челсу. Узнает о просторах нашей родины не глядя на карту, а сидя у иллюминатора самолета.
Полёт в Калининград запомнится на всю жизнь. И это только Россия, Союз был ещё больше.
А для армейцев это однозначно усиление. Классный вратарь с опытом игры в РПЛ всегда пригодится...
ДСА
ДСА
03 июля в 09:06
Можно сказать, что усилились.
STVA 1
STVA 1
03 июля в 09:05
Не помешает он Хабаровску
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