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Хейбьерг: «Может, теперь стоит начать приглашать судей на интервью?»

08 июля 2021, 05:03
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020 высказался о пенальти, который был назначен в ворота датской команды.

Что тут можно сказать? Эпизод с пенальти уже немного изучили. На мой взгляд, пенальти там не было.

Может, с этого момента стоит приглашать судей к микрофону или камере, чтобы они могли высказаться? Спросить у них, как они себя чувствуют, что они думают обо всём этом. Игроку легко отвечать на вопросы, но судьи тоже могли бы выстроиться в очередь и сказать, что они думают.

Я не злюсь, но это даёт повод немного поразмыслить над будущим. В целом я думаю, что уровень судейства был очень высоким, так что я не жалуюсь.

Один из самых авторитетных тренеров в футболе признался, что разочарован назначением этого пенальти.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 14:33
пустое это
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 10:38
Мышки попервоначалу пытались гнобить кошек,но природа кошек восстановила баланс.
cska1948
cska1948
08 июля в 09:17
Интересно, почему молчит наш судья-правдоруб Федотов? Было бы интересно узнать его мнение по поводу этого пенальти.
CSKA2012
CSKA2012
08 июля в 05:29
Да вытянули Англию за уши в финал, они практически все игры играли в Англии...
mihaluch
mihaluch
08 июля в 05:22
Всё-таки англичане хозяева и этим всё сказано.
Дима Логинов
Дима Логинов
08 июля в 05:13
Теперь понятно почему Карасёв не получил назначение на полуфинал и финал - УЕФА в этих стадиях нужны лояльные судьи, а не принципиальные. Карасёв мог и не согласиться поставить липовый пенальти.
Надеюсь, если в финале будет такая же история, итальянцы судье ноги хоть переломают.
sv_1969
sv_1969
08 июля в 05:08
А что толку от этого
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