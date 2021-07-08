Хейбьерг: «Может, теперь стоит начать приглашать судей на интервью?»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании после поражения от Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2020 высказался о пенальти, который был назначен в ворота датской команды.

Что тут можно сказать? Эпизод с пенальти уже немного изучили. На мой взгляд, пенальти там не было.

Может, с этого момента стоит приглашать судей к микрофону или камере, чтобы они могли высказаться? Спросить у них, как они себя чувствуют, что они думают обо всём этом. Игроку легко отвечать на вопросы, но судьи тоже могли бы выстроиться в очередь и сказать, что они думают.

Я не злюсь, но это даёт повод немного поразмыслить над будущим. В целом я думаю, что уровень судейства был очень высоким, так что я не жалуюсь.