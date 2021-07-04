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Карасёв назначен резервным арбитром на полуфинал Евро Италия — Испания

04 июля 2021, 14:57
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным арбитром на матч 1/2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании.

Главным арбитром встречи стал Феликс Брих (Германия). Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощник рефери — Марко Фритц.

Напомним, что Карасёв был четвёртым арбитром на матче 1/4 финала Евро между сборными Чехии и Дании.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 18:37
Готовят к обслуживанию финала!
m40
m40
04 июля в 17:25
Дадут матч за 3 место посудить
протон1
протон1
04 июля в 17:11
и то хорошо. карась поднялся
112910415
112910415
04 июля в 16:34
наш человек имеет шанс выйти в финал !
juvenale
juvenale
04 июля в 16:13
мда немца поставили на матч Италии...будет мстить
Ислам0926
Ислам0926
04 июля в 16:07
Неужели на финал готовят
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 16:01
Серега - молодец . Нормально себя на Евро проявил, в отличии от наших "виртуозов".
Брулин
Брулин
04 июля в 15:29
Всё идёт по плану. Карасеву дают отдохнуть перед финалом.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 15:21
Так Брик из чумной бутылки уже хлебнул-в обсервацию его
ДСА
ДСА
04 июля в 15:19
Финал всё ближе и ближе.
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 15:15, ред.
Феликсу Брих - ОРВИ, на два дня (5-6 июля) чтоб не пил из бутылки после кого-то и не заболел коронавирусом
Сергею Карасёву - главным арбитром матча Италия-Испания!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 15:14
Молодец Карась, может в финале отработает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 15:12
Ну, раз в резерве на полуфинале ,значит, на финал берегут ;)
А если без смеха, то Карасёв вполне достойно представляет Россию на этом Евро.
В отличие от сборной Черчесова. Но на финал его вряд ли поставят.
У меня только вопрос, почему он в РПЛ не судит так же уверенно и без косяков.
Неужто зарплата не устраивает? Типа, как платите, так и работаю?
Как будто абсолютно разные люди выходят...
beefs
beefs
04 июля в 14:59
надо же Карасев отличился...
marut
marut
04 июля в 14:59
Ура...Россия в 1\2 принимает участие....:)))))
Василий 50
Василий 50
04 июля в 14:58
Ну вот и поперло
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