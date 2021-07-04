Карасёв назначен резервным арбитром на полуфинал Евро Италия — Испания

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным арбитром на матч 1/2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании.
Главным арбитром встречи стал Феликс Брих (Германия). Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощник рефери — Марко Фритц.
Напомним, что Карасёв был четвёртым арбитром на матче 1/4 финала Евро между сборными Чехии и Дании.
Сергею Карасёву - главным арбитром матча Италия-Испания!
Сергею Карасёву - главным арбитром матча Италия-Испания!
А если без смеха, то Карасёв вполне достойно представляет Россию на этом Евро.
В отличие от сборной Черчесова. Но на финал его вряд ли поставят.
У меня только вопрос, почему он в РПЛ не судит так же уверенно и без косяков.
Неужто зарплата не устраивает? Типа, как платите, так и работаю?
Как будто абсолютно разные люди выходят...
А если без смеха, то Карасёв вполне достойно представляет Россию на этом Евро.
В отличие от сборной Черчесова. Но на финал его вряд ли поставят.
У меня только вопрос, почему он в РПЛ не судит так же уверенно и без косяков.
Неужто зарплата не устраивает? Типа, как платите, так и работаю?
Как будто абсолютно разные люди выходят...