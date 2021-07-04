Карасёв назначен резервным арбитром на полуфинал Евро Италия — Испания

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04 июля 2021, 14:57

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным арбитром на матч 1/2 финала Евро-2020 между сборными Италии и Испании.

Главным арбитром встречи стал Феликс Брих (Германия). Помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощник рефери — Марко Фритц.

Напомним, что Карасёв был четвёртым арбитром на матче 1/4 финала Евро между сборными Чехии и Дании.