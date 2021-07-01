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Арбитр Федотов заявил, что будущее Карасёва на Евро зависит от Украины

01 июля 2021, 18:41

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва на Евро-2020.

Назначение Карасёва резервным арбитром на матч Дании и Чехии — хорошая для него новость. Главное — он не поехал домой, на него рассчитывают. Есть вероятность, что он будет судить полуфинал, но тут всё будет зависеть от сборной Украины: если они пройдут Англию, то шансы Карасёва на 1/2 уменьшатся.

Что касается финала, то Карасёв может работать и на нём, но шансов не очень много. Кёйперс завершает карьеру, сборной Нидерландов на Евро уже нет, поэтому финал, скорее всего, отдадут ему. Так просто принято. Да и сам голландец по турниру идёт ровно, сложных моментов у него не было.

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pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
01 июля в 21:23
Будем надеяться, что уже в полуфинале середняков не будет.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
01 июля в 21:04
Думается, фортуна лимит своего смеха на этом Евро уже выбрала.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
01 июля в 21:01
Фортуна может жестоко посмеяться над Англией, как это делала не раз.
bublikyo
bublikyo
01 июля в 20:40
Орсато тоже хорошо отсудил
Leha-ha50
Leha-ha50
01 июля в 20:20, ред.
Если , да кабы, скоро и так все узнаем , чего гадать то.
Твой Арсен
Твой Арсен
01 июля в 20:01
    cska1948
    cska1948
    01 июля в 19:50
    Даже не знаю, что должно произойти для того, чтобы Украина обыграла Англию...
    Ironigor
    Ironigor
    01 июля в 19:48
    Удачи в любом случае Серёга !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ mihaluch (раскрыть)
    01 июля в 19:30
    Полуфинала всего два. Если в одном из них будет играть Украина, его однозначно не поставят. Значит, шансы уменьшаются вдвое. А про финал ему можно и не заикаться.
    Он уровень только по РПЛ, мировом уровне он середняк. А тут даже из Южной Америки мастера прибыли...
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    01 июля в 19:29
    Карасев будет судить полуфинал!!!!!!
    Garrincha58
    Garrincha58
    01 июля в 19:16
    где Англия и кто Украина они их расколохматят как тузик грелку
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    01 июля в 18:59
    Что там говорить, Карась молодец!
    112910415
    112910415
    01 июля в 18:59
    расклад выглядит вполне корректным
    mihaluch
    mihaluch
    01 июля в 18:53
    Карасёв к Украине не какого отношения не имеет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 июля в 18:51
    Украине в таком случае будет на кого списать свою неудачу
    beefs
    beefs
    01 июля в 18:44
    не переживай, Украина тут ни причем...
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