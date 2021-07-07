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«Было круто! Лечу домой!» Карасёв заявил, что закончил работу на Евро-2020

07 июля 2021, 20:20

Российский арбитр Сергей Карасёв в своём инстаграме сообщил, что больше не будет обслуживать матчи Евро-2020.

Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!

На Евро-2020 Карасёв работал резервным арбитром на матче группового этапа Австрия — Северная Македония, а также главным рефери на играх Италия — Швейцария и Германия — Венгрия. В плей-офф Карасёв судил матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также был резервным арбитром на игре 1/4 финала Чехия — Дания и на матче полуфинала Италия — Испания. Эксперты выражали мнение, что Карасёв мог получить назначение на финал чемпионата Европы.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
08 июля в 10:26
Карасев молодец!
divan
divan
08 июля в 10:05
а почему без маски!?!
112910415
112910415
08 июля в 08:01
лучший из наших, профи !
Знатог
Знатог
08 июля в 06:48
Рад за Карася Сергеева. Но когда его назначили резервным на полуфинал, понятно что резервиста в финал не поставят. Да и понятно, что из какой-то враждебной России судью на финал европы с какой стати назначать?
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 23:33
Жаль не было Спартака ... А то бы и до финала дошел.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 23:16
Хорошо отработал, не посрамил наш судейский корпус.....
Vave666
Vave666
07 июля в 23:01
Интересно, а у судей есть вариант переезда в Европу или как с футболёрами?
"Нас и здесь неплохо кормят"
Или практика приглашения судей только в РПЛ была?
Tostao
Tostao
07 июля в 22:53
Очевидное-невероятное

От сделанной работы непростой,
Бывает вырастают крылья за спиной.
Вот радостно взлетают караси,
Я жду такого же и от селёдки иваси.
Caniggia
Caniggia
07 июля в 22:06
Молодец, Сергей Карасёв! Лучшее российское выступление на Евро 2020, хоть будет что вспомнить позитивного!
dok66
dok66
07 июля в 21:32
Пожалуй единственный из россиян на ЧЕ , за кого совершенно не стыдно ! Отработал хорошо !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 21:25
Карася можно поздравить и торжественно поблагодарить.
sir_Alex
sir_Alex
07 июля в 21:19
Молодец, без вопросов!
Константин Белых
Константин Белых
07 июля в 21:16
Молодец Карась! Респект! Вот что еще вызывает уважение так это судейство на евро. Ни одного действия не по делу. Ни одного пендаля за миллиметровое случайное попадание в руку(в отличие от нас).А также не было 56ьных свистков от каждого тычка в борьбе между мужчинами. Привет нашим недосудьям и отдельно свистку Казарцеву. А Карась лучший-держи марку дальше!
Gahi
Gahi
07 июля в 21:10
Сергей Карасёв достаточно уверенно и достойно смотрелся не только на поле но и когда был резервным на бровке чётко давал распоряжения и объяснял решение спорных моментов главного арбитра представителям команд. Но почему-то была надежда чем ближе команда Англии будет к выходу в финал то Сергею доверят обслуживать главный матч турнира. Даже то что Карасёву доверили столько времени обслуживать матчи, говорит о его профессиональной готовности к большим турниром. Конечно этот факт что Карасёв продержался на этом турнире дольше чем команда Черчесова, подсластила результаты сборной команды. Желаем Сергею Карасёву держать такой же уровень на играх Российской Премьер Лиги. Удачи
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 июля в 21:07
Наверное лавры вилкова покоя не дают))
Bom Bom
Bom Bom
07 июля в 21:06
Блин, я надеялся, что ему финал доверят. Очень крутая работа
Bayterek
Bayterek
07 июля в 21:01
Единственный представитель России, который в этом чемпионате добрался до полуфинала :)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 21:00
Могут, когда захотят. Глаза становятся, как у Орла, а слух, как у собаки. А в чемпе вдруг становятся Кротами.
Молодец чё! Заработал, именно заработал. Приобрел уважение у болел. А, это важнее всех денег.
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 20:58
Жаль, что 1/2, финал - "прошли мимо" Сергея Геннадьевича...
Но шансов не было, несмотря на то, что отсудил на хорошем уровне, когда в конкурентах судьи из Германии, Англии...! Сложно надеяться на большее россиянину, даже в том случае, если он не хуже своих непосредственных конкурентов...

Респект - Сергею Геннадьевичу, и пусть Евро-2020 будет только начало его успешной карьеры на международном уровне!
mihaluch
mihaluch
07 июля в 20:57
Карасёв в отличии от сборной дошёл до полуфинала.
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 20:57
А мы надеялись на финал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 20:43
Карасев молодец ,отсудил на совесть.
Мне только непонятно. почему у него чемпионате не получается так судить?
Толи зарплата не соответствует его запросам, толи соблазны от команд поступают. А может и то и другое вместе.
Хочется пожелать ему такой же добросовестной работы в начинающимся уже скоро чемпионате...
протон1
протон1
07 июля в 20:33
карась ваще напоминает артиста как его звали в фильме терминатор. жидкий метал т 1000 вроде.
протон1
протон1
07 июля в 20:31
уважение карасю. во первых не встал на колени. судил как колини. и тот лысый был и не боялся показывать карточки. и тот был артист тот стихи читал. а этот рок любит. молодцы
протон1
протон1
07 июля в 20:29
хоть этот порадовал . орбитр оказался лучше чем вся сборная.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 июля в 20:29
Молоток ! Хорошо отработал .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 20:24
А ведь может россиянин участвовать в Евро по футболу и при этом жидко не обделаться. Респект, Карасев!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 20:21
Значит пролетел мимо финала...
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