«Было круто! Лечу домой!» Карасёв заявил, что закончил работу на Евро-2020

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07 июля 2021, 20:20

Российский арбитр Сергей Карасёв в своём инстаграме сообщил, что больше не будет обслуживать матчи Евро-2020.

Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!

На Евро-2020 Карасёв работал резервным арбитром на матче группового этапа Австрия — Северная Македония, а также главным рефери на играх Италия — Швейцария и Германия — Венгрия. В плей-офф Карасёв судил матч 1/8 финала Нидерланды — Чехия, а также был резервным арбитром на игре 1/4 финала Чехия — Дания и на матче полуфинала Италия — Испания. Эксперты выражали мнение, что Карасёв мог получить назначение на финал чемпионата Европы.