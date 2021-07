Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что клуб продлил контракт с 18-летним полузащитником .

Договор рассчитан на долгий срок, однако не уточняется, на сколько именно лет.

Some boss Friday news… 😁



Harvey Elliott has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌🔴

