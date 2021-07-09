В «Тоттенхэме» уверены, что им удастся продлить контракт с Соном

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09 июля 2021, 14:29

Новый директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи определил согласование нового долгосрочного контракта с нападающим одним из своих приоритетов.

90min сообщает, что в «Тоттенхэме» были опасения касательно нежелания Сона подписывать новый контракт, а также возможного ухода игрока в один из топ-клубов Европы.

Однако, по информации источника, о продлении контракта между сторонами будет объявлено в ближайшее время.

Также ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продолжает вести переговоры с «Болоньей» по японскому защитнику.