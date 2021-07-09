ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

В «Тоттенхэме» уверены, что им удастся продлить контракт с Соном

09 июля 2021, 14:29

Новый директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи определил согласование нового долгосрочного контракта с нападающим Сон Хын-Мином одним из своих приоритетов.

90min сообщает, что в «Тоттенхэме» были опасения касательно нежелания Сона подписывать новый контракт, а также возможного ухода игрока в один из топ-клубов Европы.

Однако, по информации источника, о продлении контракта между сторонами будет объявлено в ближайшее время.

Также ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продолжает вести переговоры с «Болоньей» по японскому защитнику.

Все новости
СлухиЛаутаро готов продлить контракт с «Интером»
Вчера, 15:42 Комментарии1
Официально«Дженоа» и Маркетти продлили сотрудничество
Вчера, 14:54 Комментарии2
СлухиИнсинье хочет продолжить карьеру в «Наполи»
Вчера, 11:28 Комментарии4
СлухиАгент Дибалы встретится с «Ювентусом» 15 июля
Вчера, 11:23 Комментарии5
СлухиКьеллини дал согласие на продление контракта с «Ювентусом»
Вчера, 09:06 Комментарии4
СлухиСтало известно, когда Бензема подпишет новый контракт с «Реалом»
11 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб
09 июля в 17:08
Классный игрок и будет жаль, если он так и просидит в Ттх и ничего не выиграет.
Борислaв
Борислaв
09 июля в 14:30
нужно договариваться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 14:30
Это будет гут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100