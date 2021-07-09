В «Тоттенхэме» уверены, что им удастся продлить контракт с Соном

Новый директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи определил согласование нового долгосрочного контракта с нападающим Сон Хын-Мином одним из своих приоритетов.
90min сообщает, что в «Тоттенхэме» были опасения касательно нежелания Сона подписывать новый контракт, а также возможного ухода игрока в один из топ-клубов Европы.
Однако, по информации источника, о продлении контракта между сторонами будет объявлено в ближайшее время.
Также ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продолжает вести переговоры с «Болоньей» по японскому защитнику.