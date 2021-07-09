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«Лапорта сказал мне не беспокоиться». Куман — о продлении контракта с Месси

09 июля 2021, 13:15

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказал свое мнение касательно ситуации с продлением контракта форварда Лионеля Месси.

Всякий раз, если проблема не решена, приходится беспокоиться.

Но я полностью уверен в том, что наш президент [Жоан Лапорта] решит эту проблему, и я надеюсь, что это произойдет, потому что для клуба, а также для Ла Лиги очень важно, чтобы лучший игрок в мире остался, и мы все должны приложить усилия, чтобы он остался с нами.

Лапорта вчера сказал мне, чтобы я не беспокоился. Сказал, что клуб работает над этим вопросом, и есть уверенность, что мы достигнем соглашения с Лео еще на несколько лет.

Месси всегда показывал, что хочет остаться в «Барселоне», и они работают над достижением соглашения.

Ранее о переговорах с Месси по контракту высказался и сам Жоан Лапорта.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
09 июля в 23:18
Лапорта все устроит
dok66
dok66
09 июля в 21:42
Куману то что беспокоиться . С Месси , или без него , все равно будет тренером Барсы
League1
League1
09 июля в 17:26, ред.
Даже тренеров в басу берут настолько тупых, которые не понимают, что разгромы осасун и проигрыш сильным, это позорище. Но ничего страшного, на разгромах осасун можно занимать места ниже первого и даже выступать в лиге чемпионов на начальном этапе, правда без всяких перспектив.
Q-J-G
Q-J-G
09 июля в 16:58
...Месси всегда показывал, что хочет остаться в «Барселоне»...

Главное, чтобы Месси устраивала - Цена вопроса....
За сколько хочет остаться, всё остальное-лирика...
swed27
swed27
09 июля в 14:39
Спокойно! Он остается!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 июля в 14:35
после слов Лапорта,Куман стал беспокоиться ещё сильнее.
mhqe83agmmr6
mhqe83agmmr6 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
09 июля в 14:29
Кто сказал,что если Месси уйдет ла ли6и не будет?Даже если Барса и Реал уйдут из лиги, и тогда ла лига будет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 июля в 14:24
один ушёл несколько лет назад и ничего страшного Лолига существует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 13:21
Вот и славно!
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