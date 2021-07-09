«Лапорта сказал мне не беспокоиться». Куман — о продлении контракта с Месси

Главный тренер «Барселоны» высказал свое мнение касательно ситуации с продлением контракта форварда .

Всякий раз, если проблема не решена, приходится беспокоиться.

Но я полностью уверен в том, что наш президент [Жоан Лапорта] решит эту проблему, и я надеюсь, что это произойдет, потому что для клуба, а также для Ла Лиги очень важно, чтобы лучший игрок в мире остался, и мы все должны приложить усилия, чтобы он остался с нами.

Лапорта вчера сказал мне, чтобы я не беспокоился. Сказал, что клуб работает над этим вопросом, и есть уверенность, что мы достигнем соглашения с Лео еще на несколько лет.

Месси всегда показывал, что хочет остаться в «Барселоне», и они работают над достижением соглашения.