«Уотфорд» усилился воспитанником «Манчестер Юнайтед»

«Уотфорд» объявил о переходе нападающего сборной Норвегии , у которого истекло соглашение с «Эвертоном».

Контракт с 29-летним футболистом подписан по схеме 2+1.

Ранее воспитанник «Манчестер Юнайтед» также выступал за «Боруссию» М, «Халл Сити», «Блэкберн» и «Борнмут».

✍️ We are delighted to confirm the signature of striker Joshua King!



The Norway international has agreed a two-year contract with a club option for a further season.



🤝 @_AFEX