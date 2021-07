Пресс-служба «Уотфорда» сообщает, что клуб подписал нападающего «Рейнджерс» .

Контракт с 19-летним игроком подписан по схеме «2+2».

✍️ We are pleased to confirm the signing of young forward Dapo Mebude, previously of Glasgow Rangers.



Welcome to Watford, @DMebude! 🐝