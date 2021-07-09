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Харри нужно бежать из «Тоттенхэма». Футболисты, которые заслужили большой трансфер своей игрой на Евро-2020

вчера, 15:51
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Санчеш Ренату
Санчеш Ренату
Полузащитник
Шик Патрик
Шик Патрик
Нападающий
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Симпатичная компания.

Харри Кейн (Англия)

Один из сильнейших центрфорвардов мирового футбола и лучший бомбардир сборной Англии на крупных международных турнирах (6 голов на ЧМ-2018 и уже 4 гола на Евро-2020) к 27 годам выиграл ровно 0 командных трофеев. В воскресенье Харри может стать чемпионом Европы, хотя представляю, насколько неловко будет чувствовать себя парень из «Тоттенхэма», если ему придется на правах капитана принять трофей из рук президента УЕФА. Трофей? Что это вообще такое, и как его держать?

А если серьезно, то Харри уже на разных уровнях доказал, что способен гарантировать высокий уровень эффективности в атаке, и если он хочет кубки в придачу к голам, то с «Тоттенхэмом» ему пора завязывать, тем более «шпоры» из своего амплуа вечных неудачников выходить не собираются. Эпопея с назначением нового тренера, прошедшая в тени Евро-2020 является ярким тому подтверждением. Думаю, Кейн готов к новому вызову. Но найдется ли клуб, который заплатит за него 100 миллионов фунтов?

Жереми Доку (Бельгия)

19-летний вингер сборной Бельгии на Евро-2020 принял участие в матчах против Финляндии и Бельгии, но даже этого хватило, чтобы показать, на что способен этот реактивный юноша. Доку феноменально быстрый и с потрясающим скоростным дриблингом, он доставил массу проблем обороне сборной Италии: заработал пенальти и создал еще несколько моментов для партнеров, безжалостно терзал на фланге бедного Ди Лоренцо. 8 успешных обводок — лучший результат турнира, и если прошлым летом «Ренн» заплатил за него 25 миллионов евро, то сейчас какой-нибудь клуб из АПЛ вроде «Эвертона», «Лестера» или «Арсенала» может удвоить эту сумму, пока стоимость Доку не взлетела до небес.

Миккел Дамсгорд (Дания)

После того как Дамсгорд забил красивый гол в ворота сборной России, президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что не может точно назвать стоимость датчанина:

Он не продается. Но насколько я понимаю, его трансферная стоимость где-то между 30 и 50 миллионами евро. С каждым следующим голом на Евро-2020 Миккел будет дорожать.

В матче 1/8 финала против Уэльса Дамсгорд отметился результативной передачей, а в полуфинале забил потрясающий гол в ворота англичан со штрафного. Такой удар на таком уровне действительно способен увеличить ценник миллионов на 10. Неудивительно, что «Сампдория» не собирается расставаться с датчанином меньше чем за 40 млн евро. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» могут раскошелиться.

Робин Госенс (Германия)

«Аталанта» — сильная команда, постоянный участник Лиги чемпионов, а Гасперини — прекрасный тренер, который помог Робину дорасти до стартового состава сборной Германии. Веду к тому, что для Госенса не будет проблемой остаться в Бергамо. Однако давайте добавим к его фигуре весомую ремарку: немец настолько хорош, что не затерялся бы в любом абсолютном топ-клубе Европы. Легко можно представить его в «Ювентусе», «Баварии» или даже в «Манчестер Сити» у Гвардиолы.

Бенефисом Госенса на Евро-2020 стал матч против Португалии, в котором латераль «Аталанты» разорвал на тот момент действующих чемпионов Европы постоянными и разнообразными подключениями по левой бровке. Кстати, «Аталанте» будет относительно легко расстаться с Робином, ведь на Евро зажег еще один подопечный Гасперини — датчанин Йоаким Мехле. Правша блестяще сыграл на левом фланге, а ведь он провел в «Аталанте» только полгода. Замена Госенсу в наличии.

Дензел Думфрис (Нидерланды)

Голландцы рано сошли с дистанции, но 25-летний правый защитник, названный в честь Дензела Вашингтона, успел зажечь на Евро. Первые годы профессиональной карьеры Думфрис провел в роттердамской «Спарте» и «Херенвене», после чего пошел на повышение в ПСВ. Очевидно, следующий шаг — отъезд за границу. У Дензела выдающиеся физические данные, на которых построен его стиль: постоянное движение, давление, нацеленность на ворота. Не затерялся бы в АПЛ, но стоит заметить, что в полной мере его сильные качества раскроются в схеме с тремя центральными защитниками, когда можно сквозить по флангу взад-вперед с меньшей оглядкой на оборону.

Ренату Санчеш (Португалия)

Пять лет назад юный Санчеш блеснул на большой сцене, стал обладателем трофея «Голден бой» и выиграл Евро-2016. «Бавария» не удержалась и заплатила 35 миллионов евро за Ренату, чем нарушила планомерное развитие его карьеры. Санчеш слишком рано попал в большую команду, но он грамотно отступил и заново обрел себя, выиграл титул с «Лиллем» в Лиге 1. Сейчас Ренату крепко стоит на ногах, он стал старше и мудрее, но не разучился высекать искру в середине поля, в чем мы убедились и по ходу Евро-2020. Сейчас Санчеш готов к топ-клубу.

Патрик Шик (Чехия)

Чешский форвард с молодости высоко котируется и уже получал шансы в Серии A и Бундеслиге, да и сейчас выступает за крепкий «Байер». Но ведь это не предел мечтаний, тем более 5 голов в матчах чемпионата Европы многие клубы заставят по-новому взглянуть на способности Патрика. Логично, что к нему присматривается топ-команда Серии А и клубы АПЛ. Шик — специфический нападающий, но он может давать результат, если для этого будут созданы соответствующие условия.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:45
Да, Госенс и Шик открытия этого евро. Надеюсь найдут себе новые интересные команды
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:42
Дамсгорд действительно находка. Желаю удачи парню
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:57
Из этого списка, мне лично понравился выступление Дамсгорда.
Паренёк с хорошим потенциалом и ценник на него скорее всего уже поднялся. В новом сезоне возможно его увидем в топ-клубе
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:57
Доку нужно забирать точно ! Талант - талантище ! Какой нафиг Азар слева? когда есть Доку. Азара вызывать, это занимать чьё-то место. Что он вновь и показал.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 21:44
Шик будет хорошей заменой Кейну в Тоттенхэме
Сам Кейн в МЮ
Меле в Ливерпуль
Дамсгард в Севилью
Думфрис давай в Вольсбург вслед за Маленом
Forever77
Forever77
вчера в 18:41
Дамсгорд на Евро показал себя, вообще КРАСАВЧИК!!! Удачи ему!!!
Viduka
Viduka
вчера в 17:37
Сити уже делал предложение в 100 млн. фунтов по Кейну, но получил отказ. Леви ясно дал понять, что нынешним летом Кейн никуда не уйдет. Контракт у него до 2024, так что еще как минимум год будет в ТТХ.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:25
Надеяться на то, что "шпоры" выиграют трофеи, это как надеяться на то, что сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по хоккею...

Поэтому, бежать, бежать и без оглядки, если есть возможность убежать и куда бежать...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ volga.kot (раскрыть)
вчера в 16:30
В Барсе ему точно делать нечего. Не тот типаж. Также мимо кассы Ман-Сити, ПСЖ, Бавария. Реал или Атлетико возможно. А лучше всего ему никуда не уходить, а выбить в "шпорах" себе контракт пожирнее. От добра добра не ищут
shlomo
shlomo
вчера в 16:11
Спасибо за статью...ну что, Кейну 27 лет (скоро 28), он на пике формы, а его амплуа самое дорогое в индустрии.... учитывая, что у него не заканчивается контракт, вряд ли такой игрок может стоить меньше 100 млн фунтов при самом благоприятном для него раскладе....и думаю, что уже наступила эта пора перебираться, пока еще возраст и игра позволяет.... мог уже давно уехать, но ждал все же трофеи со шпорами, но теперь нужно уезжать..... а если Леви не отпустит, то поступит по скотски..... Кейн просто устал дожидаться трофеев....
volga.kot
volga.kot
вчера в 15:58
Харри в реал или барсу!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:58, ред.
Я за то,чтобы он остался с Тоттенхэмом!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 15:57
Дай бог расти и не зазнаваться!
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