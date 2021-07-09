Харри нужно бежать из «Тоттенхэма». Футболисты, которые заслужили большой трансфер своей игрой на Евро-2020

Симпатичная компания.
Харри Кейн (Англия)
Один из сильнейших центрфорвардов мирового футбола и лучший бомбардир сборной Англии на крупных международных турнирах (6 голов на ЧМ-2018 и уже 4 гола на Евро-2020) к 27 годам выиграл ровно 0 командных трофеев. В воскресенье Харри может стать чемпионом Европы, хотя представляю, насколько неловко будет чувствовать себя парень из «Тоттенхэма», если ему придется на правах капитана принять трофей из рук президента УЕФА. Трофей? Что это вообще такое, и как его держать?
А если серьезно, то Харри уже на разных уровнях доказал, что способен гарантировать высокий уровень эффективности в атаке, и если он хочет кубки в придачу к голам, то с «Тоттенхэмом» ему пора завязывать, тем более «шпоры» из своего амплуа вечных неудачников выходить не собираются. Эпопея с назначением нового тренера, прошедшая в тени Евро-2020 является ярким тому подтверждением. Думаю, Кейн готов к новому вызову. Но найдется ли клуб, который заплатит за него 100 миллионов фунтов?
Жереми Доку (Бельгия)
19-летний вингер сборной Бельгии на Евро-2020 принял участие в матчах против Финляндии и Бельгии, но даже этого хватило, чтобы показать, на что способен этот реактивный юноша. Доку феноменально быстрый и с потрясающим скоростным дриблингом, он доставил массу проблем обороне сборной Италии: заработал пенальти и создал еще несколько моментов для партнеров, безжалостно терзал на фланге бедного Ди Лоренцо. 8 успешных обводок — лучший результат турнира, и если прошлым летом «Ренн» заплатил за него 25 миллионов евро, то сейчас какой-нибудь клуб из АПЛ вроде «Эвертона», «Лестера» или «Арсенала» может удвоить эту сумму, пока стоимость Доку не взлетела до небес.
Миккел Дамсгорд (Дания)
После того как Дамсгорд забил красивый гол в ворота сборной России, президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что не может точно назвать стоимость датчанина:
Он не продается. Но насколько я понимаю, его трансферная стоимость где-то между 30 и 50 миллионами евро. С каждым следующим голом на Евро-2020 Миккел будет дорожать.
В матче 1/8 финала против Уэльса Дамсгорд отметился результативной передачей, а в полуфинале забил потрясающий гол в ворота англичан со штрафного. Такой удар на таком уровне действительно способен увеличить ценник миллионов на 10. Неудивительно, что «Сампдория» не собирается расставаться с датчанином меньше чем за 40 млн евро. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» могут раскошелиться.
Робин Госенс (Германия)
«Аталанта» — сильная команда, постоянный участник Лиги чемпионов, а Гасперини — прекрасный тренер, который помог Робину дорасти до стартового состава сборной Германии. Веду к тому, что для Госенса не будет проблемой остаться в Бергамо. Однако давайте добавим к его фигуре весомую ремарку: немец настолько хорош, что не затерялся бы в любом абсолютном топ-клубе Европы. Легко можно представить его в «Ювентусе», «Баварии» или даже в «Манчестер Сити» у Гвардиолы.
Бенефисом Госенса на Евро-2020 стал матч против Португалии, в котором латераль «Аталанты» разорвал на тот момент действующих чемпионов Европы постоянными и разнообразными подключениями по левой бровке. Кстати, «Аталанте» будет относительно легко расстаться с Робином, ведь на Евро зажег еще один подопечный Гасперини — датчанин Йоаким Мехле. Правша блестяще сыграл на левом фланге, а ведь он провел в «Аталанте» только полгода. Замена Госенсу в наличии.
Дензел Думфрис (Нидерланды)
Голландцы рано сошли с дистанции, но 25-летний правый защитник, названный в честь Дензела Вашингтона, успел зажечь на Евро. Первые годы профессиональной карьеры Думфрис провел в роттердамской «Спарте» и «Херенвене», после чего пошел на повышение в ПСВ. Очевидно, следующий шаг — отъезд за границу. У Дензела выдающиеся физические данные, на которых построен его стиль: постоянное движение, давление, нацеленность на ворота. Не затерялся бы в АПЛ, но стоит заметить, что в полной мере его сильные качества раскроются в схеме с тремя центральными защитниками, когда можно сквозить по флангу взад-вперед с меньшей оглядкой на оборону.
Ренату Санчеш (Португалия)
Пять лет назад юный Санчеш блеснул на большой сцене, стал обладателем трофея «Голден бой» и выиграл Евро-2016. «Бавария» не удержалась и заплатила 35 миллионов евро за Ренату, чем нарушила планомерное развитие его карьеры. Санчеш слишком рано попал в большую команду, но он грамотно отступил и заново обрел себя, выиграл титул с «Лиллем» в Лиге 1. Сейчас Ренату крепко стоит на ногах, он стал старше и мудрее, но не разучился высекать искру в середине поля, в чем мы убедились и по ходу Евро-2020. Сейчас Санчеш готов к топ-клубу.
Патрик Шик (Чехия)
Чешский форвард с молодости высоко котируется и уже получал шансы в Серии A и Бундеслиге, да и сейчас выступает за крепкий «Байер». Но ведь это не предел мечтаний, тем более 5 голов в матчах чемпионата Европы многие клубы заставят по-новому взглянуть на способности Патрика. Логично, что к нему присматривается топ-команда Серии А и клубы АПЛ. Шик — специфический нападающий, но он может давать результат, если для этого будут созданы соответствующие условия.