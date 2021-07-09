Харри нужно бежать из «Тоттенхэма». Футболисты, которые заслужили большой трансфер своей игрой на Евро-2020

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вчера, 15:51

Симпатичная компания.

Харри Кейн (Англия)

Один из сильнейших центрфорвардов мирового футбола и лучший бомбардир сборной Англии на крупных международных турнирах (6 голов на ЧМ -2018 и уже 4 гола на Евро-2020) к 27 годам выиграл ровно 0 командных трофеев. В воскресенье Харри может стать чемпионом Европы, хотя представляю, насколько неловко будет чувствовать себя парень из «Тоттенхэма», если ему придется на правах капитана принять трофей из рук президента УЕФА . Трофей? Что это вообще такое, и как его держать?

А если серьезно, то Харри уже на разных уровнях доказал, что способен гарантировать высокий уровень эффективности в атаке, и если он хочет кубки в придачу к голам, то с «Тоттенхэмом» ему пора завязывать, тем более «шпоры» из своего амплуа вечных неудачников выходить не собираются. Эпопея с назначением нового тренера, прошедшая в тени Евро-2020 является ярким тому подтверждением. Думаю, Кейн готов к новому вызову. Но найдется ли клуб, который заплатит за него 100 миллионов фунтов?

Жереми Доку (Бельгия)

19-летний вингер сборной Бельгии на Евро-2020 принял участие в матчах против Финляндии и Бельгии, но даже этого хватило, чтобы показать, на что способен этот реактивный юноша. Доку феноменально быстрый и с потрясающим скоростным дриблингом, он доставил массу проблем обороне сборной Италии: заработал пенальти и создал еще несколько моментов для партнеров, безжалостно терзал на фланге бедного Ди Лоренцо. 8 успешных обводок — лучший результат турнира, и если прошлым летом «Ренн» заплатил за него 25 миллионов евро, то сейчас какой-нибудь клуб из АПЛ вроде «Эвертона», «Лестера» или «Арсенала» может удвоить эту сумму, пока стоимость Доку не взлетела до небес.

Миккел Дамсгорд (Дания)

После того как Дамсгорд забил красивый гол в ворота сборной России, президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что не может точно назвать стоимость датчанина:

Он не продается. Но насколько я понимаю, его трансферная стоимость где-то между 30 и 50 миллионами евро. С каждым следующим голом на Евро-2020 Миккел будет дорожать.

В матче 1/8 финала против Уэльса Дамсгорд отметился результативной передачей, а в полуфинале забил потрясающий гол в ворота англичан со штрафного. Такой удар на таком уровне действительно способен увеличить ценник миллионов на 10. Неудивительно, что «Сампдория» не собирается расставаться с датчанином меньше чем за 40 млн евро. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» могут раскошелиться.

Робин Госенс (Германия)

«Аталанта» — сильная команда, постоянный участник Лиги чемпионов, а Гасперини — прекрасный тренер, который помог Робину дорасти до стартового состава сборной Германии. Веду к тому, что для Госенса не будет проблемой остаться в Бергамо. Однако давайте добавим к его фигуре весомую ремарку: немец настолько хорош, что не затерялся бы в любом абсолютном топ-клубе Европы. Легко можно представить его в «Ювентусе», «Баварии» или даже в «Манчестер Сити» у Гвардиолы.

Бенефисом Госенса на Евро-2020 стал матч против Португалии, в котором латераль «Аталанты» разорвал на тот момент действующих чемпионов Европы постоянными и разнообразными подключениями по левой бровке. Кстати, «Аталанте» будет относительно легко расстаться с Робином, ведь на Евро зажег еще один подопечный Гасперини — датчанин Йоаким Мехле. Правша блестяще сыграл на левом фланге, а ведь он провел в «Аталанте» только полгода. Замена Госенсу в наличии.

Дензел Думфрис (Нидерланды)

Голландцы рано сошли с дистанции, но 25-летний правый защитник, названный в честь Дензела Вашингтона, успел зажечь на Евро. Первые годы профессиональной карьеры Думфрис провел в роттердамской «Спарте» и «Херенвене», после чего пошел на повышение в ПСВ . Очевидно, следующий шаг — отъезд за границу. У Дензела выдающиеся физические данные, на которых построен его стиль: постоянное движение, давление, нацеленность на ворота. Не затерялся бы в АПЛ , но стоит заметить, что в полной мере его сильные качества раскроются в схеме с тремя центральными защитниками, когда можно сквозить по флангу взад-вперед с меньшей оглядкой на оборону.

Ренату Санчеш (Португалия)

Пять лет назад юный Санчеш блеснул на большой сцене, стал обладателем трофея «Голден бой» и выиграл Евро-2016. «Бавария» не удержалась и заплатила 35 миллионов евро за Ренату, чем нарушила планомерное развитие его карьеры. Санчеш слишком рано попал в большую команду, но он грамотно отступил и заново обрел себя, выиграл титул с «Лиллем» в Лиге 1. Сейчас Ренату крепко стоит на ногах, он стал старше и мудрее, но не разучился высекать искру в середине поля, в чем мы убедились и по ходу Евро-2020. Сейчас Санчеш готов к топ-клубу.

Патрик Шик (Чехия)