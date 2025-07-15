Полузащитник «Зенита» Вендел с третьей попытки вылетел в Россию.
Как сообщает источник, бразилец должен прилететь в Санкт-Петербург транзитным рейсом в среду, 16 июля.
Первые две возможности отправиться в Россию Вендел не использовал, хотя у него на руках были авиабилеты.
В минувшем сезоне хавбек отыграл за «Зенит» 27 матчей, забив 2 мяча и сделав 13 голевых передач.
Ну-ну...
Не, бразильцы в команде - это, конечно, очень хорошо.
Но, как показывает жизнь и их выступления в гейропейских клубах, больше двух в команде - это мина замедленного действия.
"Этническая диаспора" получается, что в конечном итоге ни к чему хорошему не приводит...
Ну-ну...
Не, бразильцы в команде - это, конечно, очень хорошо.
Но, как показывает жизнь и их выступления в гейропейских клубах, больше двух в команде - это мина замедленного действия.
"Этническая диаспора" получается, что в конечном итоге ни к чему хорошему не приводит...