Вендел с третьей попытки вылетел в Санкт-Петербург

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вчера, 23:22

Полузащитник «Зенита» с третьей попытки вылетел в Россию.

Как сообщает источник, бразилец должен прилететь в Санкт-Петербург транзитным рейсом в среду, 16 июля.

Первые две возможности отправиться в Россию Вендел не использовал, хотя у него на руках были авиабилеты.

В минувшем сезоне хавбек отыграл за «Зенит» 27 матчей, забив 2 мяча и сделав 13 голевых передач.