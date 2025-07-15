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Вендел с третьей попытки вылетел в Санкт-Петербург

вчера, 23:22

Полузащитник «Зенита» Вендел с третьей попытки вылетел в Россию.

Как сообщает источник, бразилец должен прилететь в Санкт-Петербург транзитным рейсом в среду, 16 июля.

Первые две возможности отправиться в Россию Вендел не использовал, хотя у него на руках были авиабилеты.

В минувшем сезоне хавбек отыграл за «Зенит» 27 матчей, забив 2 мяча и сделав 13 голевых передач.

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Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 12:27
"Бог троицу любит" (с)
ff9cacetkbyb
ff9cacetkbyb
сегодня в 06:29
Похоже его силком в Питер тянут.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 06:16, ред.
До такой степени не хотел ехать в Россию?
Ну-ну...
Не, бразильцы в команде - это, конечно, очень хорошо.
Но, как показывает жизнь и их выступления в гейропейских клубах, больше двух в команде - это мина замедленного действия.
"Этническая диаспора" получается, что в конечном итоге ни к чему хорошему не приводит...
112910415
112910415
сегодня в 06:11
любовь к Зениту всё преодолела !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:50
Наконец то барин соизволил вернуться.
42knbpw3j5qs
42knbpw3j5qs
сегодня в 05:08
Скорее бы он уже оттуда вылетел навсегда.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 03:12
С третьего раза его вытащили из притона?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:18
Какое счастье, он улетел, но обещал вернуться...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:33
Неужели кто то ещё думает, что он будет играть в футбол.? У него мысли совсем иные
2e29u5hbp4sn
2e29u5hbp4sn
вчера в 23:32
Стало напоминать многосерийные похождения Захаряна в Испании
Гость
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