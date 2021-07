«Манчестер Сити» показал домашнюю форму на грядущий сезон.

Любопытно, что на воротнике написано 93:20 — это время победного гола Серхио Агуэро в ворота « КПР », тогда «горожане» в драматичном матче одержали победу со счетом 3:2 и стали чемпионом Англии в 2012 году.

