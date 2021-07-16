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Мориба не продлевает контракт «Барселоной» из-за интереса «Реала»

16 июля 2021, 13:05

Полузащитник Илайш Мориба может покинуть «Барселону».

Текущий контракт молодого футболиста истекает следующим летом, однако игрок не спешит продлевать соглашение с каталонским клубом. В «Барселоне» считают, что причиной этого является интерес к полузащитнику со стороны «Реала». Мориба был уведомлен, что он не будет допущен к тренировкам с первой командой, если не подпишет новый контракт. Представители игрока заявили, что они не ведут переговоры с «Реалом».

Ранее стало известно, за сколько «Барселона» готова продать Морибу.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:34
Сыроват для основы. Я думаю в будущем он может стать крепким игроком середняка АПЛ.
Мessi 10
Мessi 10
16 июля в 15:50
Если представители игрока говорят, что не контактируют с Реалом, почему тогда не продлевают контракт? Скорее пытаются усидеть на двух стульях, если выбьют с Реала контракт пожирнее, то свалят туда, а если нет, то не хотят терять место под солнцем в Барсе.
aventure61
aventure61
16 июля в 15:37
блин надо избавиться от него скорее-это второй погба,такая же ленивая,самовлюблённая обезьяна.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
16 июля в 15:37
Пускай валит. Вот только нафиг Реалу эта посредственность.
Усы Пескова
Усы Пескова ответ NOVA (раскрыть)
16 июля в 15:37
После Барсы можно и там полировать скамейку.
NOVA
NOVA
16 июля в 14:17
любой хороший футболист хочет в Реал!!!
Свeтозар
Свeтозар
16 июля в 14:04
О как, так сказать, в стан врагов хочет
Van Vanovich
Van Vanovich
16 июля в 13:58
Синдром Мбаппе?))
Johnes
Johnes
16 июля в 13:37
Маленький негодяй
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 13:28
Неужели новый перебежчик?
Djebrael
Djebrael
16 июля в 13:26
На рожон тут не получится
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 13:12
идут распри
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