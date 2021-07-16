Мориба не продлевает контракт «Барселоной» из-за интереса «Реала»

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16 июля 2021, 13:05

Полузащитник может покинуть «Барселону».

Текущий контракт молодого футболиста истекает следующим летом, однако игрок не спешит продлевать соглашение с каталонским клубом. В «Барселоне» считают, что причиной этого является интерес к полузащитнику со стороны «Реала». Мориба был уведомлен, что он не будет допущен к тренировкам с первой командой, если не подпишет новый контракт. Представители игрока заявили, что они не ведут переговоры с «Реалом».

Ранее стало известно, за сколько «Барселона» готова продать Морибу.