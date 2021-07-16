Будущее Мбаппе решится в течение двух недель

Источник со ссылкой на Diario AS сообщает, что будущее нападающего Килиана Мбаппе решится в течение двух недель.
Действующий контракт игрока с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года. Парижане не хотят отпускать такого высококлассного игрока бесплатно, поэтому намерены продлить контракт с форвардом. Если пролонгировать договор не сумеют, тогда, вероятнее всего, Мбаппе покинет Париж этим летом.
Главным претендентом на Мбаппе является 13-кратный победитель ЛЧ.
Ну и... зачем Мбаппе создавать самому себе проблемы...?
Тем более, что он неоднократно заявлял о том, что хочет играть за "Реал", и желание это было взаимное, и со стороны Мбаппе, и со стороны "Реала", но со стороны руководства ПСЖ это желание не нашло понимания, не захотели продавать, уйдёт бесплатно в 2022 г.
И неизвестно ещё, как руководство ПСЖ ещё поступит, продадут или .... играй согласно подписанному контракту...
Ну и... зачем Мбаппе создавать самому себе проблемы...?
Тем более, что он неоднократно заявлял о том, что хочет играть за "Реал", и желание это было взаимное, и со стороны Мбаппе, и со стороны "Реала", но со стороны руководства ПСЖ это желание не нашло понимания, не захотели продавать, уйдёт бесплатно в 2022 г.
И неизвестно ещё, как руководство ПСЖ ещё поступит, продадут или .... играй согласно подписанному контракту...