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Будущее Мбаппе решится в течение двух недель

16 июля 2021, 11:19

Источник со ссылкой на Diario AS сообщает, что будущее нападающего Килиана Мбаппе решится в течение двух недель.

Действующий контракт игрока с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года. Парижане не хотят отпускать такого высококлассного игрока бесплатно, поэтому намерены продлить контракт с форвардом. Если пролонгировать договор не сумеют, тогда, вероятнее всего, Мбаппе покинет Париж этим летом.

Главным претендентом на Мбаппе является 13-кратный победитель ЛЧ.

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протон1
протон1
16 июля в 21:42
у пацана точно фляга засвистела....
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 14:17
Пусть Перес раскошеливается.
Project Pandora
Project Pandora
16 июля в 13:28
Я об этом ещё месяца два назад сказал. Очевидные вещи очевидны.
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 12:08
...Парижане не хотят отпускать такого высококлассного игрока бесплатно, поэтому намерены продлить контракт с форвардом...

Ну и... зачем Мбаппе создавать самому себе проблемы...?

Тем более, что он неоднократно заявлял о том, что хочет играть за "Реал", и желание это было взаимное, и со стороны Мбаппе, и со стороны "Реала", но со стороны руководства ПСЖ это желание не нашло понимания, не захотели продавать, уйдёт бесплатно в 2022 г.

И неизвестно ещё, как руководство ПСЖ ещё поступит, продадут или .... играй согласно подписанному контракту...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
16 июля в 11:58
Да кому он нужен пусть в псж останется
swed27
swed27
16 июля в 11:54
Интересный намечается трансфер
Alex12357
Alex12357
16 июля в 11:47
Что вы церемонитесь с Камерунским Эму?Обменять его на Винисиуса ,ну и доплатить 1-2 ляма,после Европы Камерунский Эму на большее не тянет,и всего то делов.
112910415
112910415
16 июля в 11:42
счастья ему, большого и светлого !
Mekail
Mekail
16 июля в 11:29
Наверное договорятся полюбовно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 11:29
Чтото долго решают!
shlomo
shlomo
16 июля в 11:28
Ну после двух недель и будем обсуждать
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