Будущее Мбаппе решится в течение двух недель

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16 июля 2021, 11:19

Источник со ссылкой на Diario AS сообщает, что будущее нападающего решится в течение двух недель.

Действующий контракт игрока с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года. Парижане не хотят отпускать такого высококлассного игрока бесплатно, поэтому намерены продлить контракт с форвардом. Если пролонгировать договор не сумеют, тогда, вероятнее всего, Мбаппе покинет Париж этим летом.