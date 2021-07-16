ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Рома» предложила «Арсеналу» 18 млн евро за Джаку

16 июля 2021, 11:06

По данным источника, «Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» по трансферу полузащитника Гранита Джаки.

Римский клуб предложил англичанам 18 млн евро за игрока. Лондонцы собираются выручить за хавбека 20-22 млн.

Сам Джака уже согласовал условия личного контракта с «Ромой». Договор будет рассчитан до 2025 года, зарабатывать Гранит будет 2.5 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Джаке со стороны другого топ-клуба Италии.

Все новости
Слухи«Удинезе» нашёл замену Муссо, ушедшему в «Аталанту»
Сегодня, 04:55 Комментарии2
СлухиБрейтуэйт, которым интересовались в РПЛ, может перейти в «Вулверхэмптон»
Сегодня, 00:41 Комментарии1
Слухи«Бавария» установила цену за Толиссо
Сегодня, 00:27 Комментарии2
Слухи«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов стерлингов за трансфер Левандовски
Сегодня, 00:14 Комментарии8
Слухи«Милан» имеет право выкупа Браима Диаса у «Реала»
Сегодня, 00:01 Комментарии2
Звезда «Лиона», универсал из «Брайтона» и будущие лидеры. Преображение «Арсенала» в новом сезоне
Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:43
Болельщики Арсенала тоже знают чего хотят
A.S.A
A.S.A
16 июля в 12:40
Нужно стоять на своем,и не отпускать игрока менее чем за 20 млн.
В игроке заинтересован главный тренер Римлян Жозе Моуриньо, сделав трансфер Гранита одним из приоритетных,а значит рукаводство "волков" не захочет огорчать тренера,и сделает все возможное,чтоб подписать игрока. Так что не спешите соглашаться,времени еще много,в крайнем случае лучше уж пусть у нас играет, чем отпускать за копейки
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 11:47
Не так уж и много просят.
marut
marut
16 июля в 11:45
Хорошее предложение нужно рассматривать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июля в 11:18
Господи ! Уже мерещится ! Я думал за Дзюбу ! ))))))) Жара ,однако !
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 11:09
Хорошее предложение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100