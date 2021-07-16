«Рома» предложила «Арсеналу» 18 млн евро за Джаку

1626422778

16 июля 2021, 11:06

По данным источника, «Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» по трансферу полузащитника .

Римский клуб предложил англичанам 18 млн евро за игрока. Лондонцы собираются выручить за хавбека 20-22 млн.

Сам Джака уже согласовал условия личного контракта с «Ромой». Договор будет рассчитан до 2025 года, зарабатывать Гранит будет 2.5 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Джаке со стороны другого топ-клуба Италии.