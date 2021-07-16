«Рома» предложила «Арсеналу» 18 млн евро за Джаку

По данным источника, «Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» по трансферу полузащитника Гранита Джаки.
Римский клуб предложил англичанам 18 млн евро за игрока. Лондонцы собираются выручить за хавбека 20-22 млн.
Сам Джака уже согласовал условия личного контракта с «Ромой». Договор будет рассчитан до 2025 года, зарабатывать Гранит будет 2.5 млн евро в год.
Ранее сообщалось об интересе к Джаке со стороны другого топ-клуба Италии.
В игроке заинтересован главный тренер Римлян Жозе Моуриньо, сделав трансфер Гранита одним из приоритетных,а значит рукаводство "волков" не захочет огорчать тренера,и сделает все возможное,чтоб подписать игрока. Так что не спешите соглашаться,времени еще много,в крайнем случае лучше уж пусть у нас играет, чем отпускать за копейки
В игроке заинтересован главный тренер Римлян Жозе Моуриньо, сделав трансфер Гранита одним из приоритетных,а значит рукаводство "волков" не захочет огорчать тренера,и сделает все возможное,чтоб подписать игрока. Так что не спешите соглашаться,времени еще много,в крайнем случае лучше уж пусть у нас играет, чем отпускать за копейки