Коман покинет «Баварию». На игрока претендуют 3 топ-клуба АПЛ

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вчера, 21:48

Нападающий близок к уходу из «Баварии».

Как сообщается, переговоры по новому контракту между игроком и клубом зашли в тупик. Стороны на смогли согласовать вопрос по зарплате. Коман хотел получать в «Баварии» 12 млн евро за сезон, однако мюнхенский клуб был не готов платить ему такие деньги.

Контракт форварда истекает летом 2023 года, а в подписании француза заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Однако большая трансферная стоимость игрока, скорее всего, не позволит английским топ-клубам осуществить переход этим летом.

Ранее стало известно, какую сумму «Бавария» хочет выручить с продажи Комана.