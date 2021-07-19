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Коман покинет «Баварию». На игрока претендуют 3 топ-клуба АПЛ

вчера, 21:48

Нападающий Кингсли Коман близок к уходу из «Баварии».

Как сообщается, переговоры по новому контракту между игроком и клубом зашли в тупик. Стороны на смогли согласовать вопрос по зарплате. Коман хотел получать в «Баварии» 12 млн евро за сезон, однако мюнхенский клуб был не готов платить ему такие деньги.

Контракт форварда истекает летом 2023 года, а в подписании француза заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Однако большая трансферная стоимость игрока, скорее всего, не позволит английским топ-клубам осуществить переход этим летом.

Ранее стало известно, какую сумму «Бавария» хочет выручить с продажи Комана.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 22:21
Трудно сказать куда и когда он перейдёт.
протон1
протон1
вчера в 21:57
Обратно в ПСЖ. Там любят нытиков и торгашей.. иш ты нычит что ему еще 10 й номер не дают. играет в барсе еще. такая зарплата. ничего себе игрок. он что из семьи милиардеров?
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:53
Надеюсь пронесет и его не купят.Пусть валит в МЮ)))
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