«Реал Сосьедад» может арендовать Кубо у «Реала»

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вчера, 16:24

«Реал Сосьедад» может арендовать вингера «Реала» , сообщает AS.

По информации источника, японский футболист хочет определиться со своим будущим до старта футбольных матчей на Олимпиаде в Токио. Фаворитом в борьбе за арендную сделку по Кубо является «Сосьедад», в свою очередь руководству мадридского клуба нравится вариант с арендой игрока в клуб из Сан-Себастьяна.

Кубо в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Вильярреале» и «Хетафе».

Также ранее сообщалось о том, какого игрока хочет видеть новый наставник «Реала» Карло Анчелотти в своем составе.