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«Реал Сосьедад» может арендовать Кубо у «Реала»

вчера, 16:24

«Реал Сосьедад» может арендовать вингера «Реала» Такефусу Кубо, сообщает AS.

По информации источника, японский футболист хочет определиться со своим будущим до старта футбольных матчей на Олимпиаде в Токио. Фаворитом в борьбе за арендную сделку по Кубо является «Сосьедад», в свою очередь руководству мадридского клуба нравится вариант с арендой игрока в клуб из Сан-Себастьяна.

Кубо в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Вильярреале» и «Хетафе».

Также ранее сообщалось о том, какого игрока хочет видеть новый наставник «Реала» Карло Анчелотти в своем составе.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:32
Для Реал Сосьедад это хороший вариант
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:09
Кубо игрок аренд до сканчания века!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:38
Парню надо играть
marut
marut
вчера в 16:30
Круговорот событий...:)))
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