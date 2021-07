Пресс-служба «Айнтрахта» сообщает, что голкипер команды покидает клуб.

Вратарь продолжит игровую карьеру в «Унионе».

We have reached agreement with @fcunion_en for the permanent transfer of Frederik Rönnow.



Thank you Freddy and all the best for the future! 🙏#SGE pic.twitter.com/Yxlt5D1rez