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Гагнидзе сменил «Динамо» М на «Урал»

вчера, 10:05

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что полузащитник Лука Гагнидзе стал игроком «Урала».

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Договор не предусматривает возможный выкуп прав на игрока.

Недавно «Урал» покинул игрок, который провел 84 матча за команду.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:41
Лука, через год ждем в основе Динамо!!!
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
Даже лучше чем Колхозчи Ашхабад !!!)))))
Привет Динамо Тбилиси )
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:54
Всё же фк Урал лучше, чем Динамо Тбилиси. Тут он больше на виду будет, быстрее к РПЛ адаптируется, да и Русский язык подучит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:43
Я рад за него))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:10
Новость вообще не о чём!
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