Гагнидзе сменил «Динамо» М на «Урал»

1626851141

вчера, 10:05

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что полузащитник стал игроком «Урала».

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Договор не предусматривает возможный выкуп прав на игрока.

Недавно «Урал» покинул игрок, который провел 84 матча за команду.