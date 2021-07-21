Гагнидзе сменил «Динамо» М на «Урал»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что полузащитник Лука Гагнидзе стал игроком «Урала».
Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Договор не предусматривает возможный выкуп прав на игрока.
⚡️ Лука Гагнидзе арендован «Уралом» до конца сезона 2021/22. Соглашение между клубами не предусматривает право выкупа игрока.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 21, 2021
Успехов в дебютном сезоне в России, Лука! ✊⚪️🔵#Гагнидзе #ДинамоМосква #футбол #РПЛ pic.twitter.com/KCXzr8xI8e
Недавно «Урал» покинул игрок, который провел 84 матча за команду.
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