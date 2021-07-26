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Семак попрощался с Дриусси, надев футболку игрока

26 июля 2021, 22:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попрощался с нападающим Себастьяном Дриусси, который сегодня покинул питерский клуб.

Наставник надел футболку нападающего, поблагодарив его за время, которое аргентинец провёл в команде.

Ранее Дриусси попрощался с «Зенитом» и болельщиками клуба.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:47
Давай, до свиданья!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:11
Вот уж правда...
Поблагодарил не за игру...не за вклад в победы...
А "за время, которое аргентинец провёл в команде"
....точнее и не скажешь...
второй
второй
вчера в 00:06
клоун семак!!!Стыдно за такого тренера в Зените!!
shlomo
shlomo
26 июля в 23:10
гуд бай....
drug01
drug01
26 июля в 23:01
Игрок играл хорошо
протон1
протон1
26 июля в 22:53
Лучше бы рукаку отпустили. Дриусси много пользы мог принести на позиции нападающего, но спасибо лимиту за рукастого пенсионера в составе
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