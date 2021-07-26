Семак попрощался с Дриусси, надев футболку игрока

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попрощался с нападающим Себастьяном Дриусси, который сегодня покинул питерский клуб.
Наставник надел футболку нападающего, поблагодарив его за время, которое аргентинец провёл в команде.
✌️💙 @SebadriussiOk pic.twitter.com/DPyZ8s7I0n— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 26, 2021
Ранее Дриусси попрощался с «Зенитом» и болельщиками клуба.
Поблагодарил не за игру...не за вклад в победы...
А "за время, которое аргентинец провёл в команде"
....точнее и не скажешь...
Поблагодарил не за игру...не за вклад в победы...
А "за время, которое аргентинец провёл в команде"
....точнее и не скажешь...