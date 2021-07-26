Семак попрощался с Дриусси, надев футболку игрока

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26 июля 2021, 22:51

Главный тренер «Зенита» попрощался с нападающим , который сегодня покинул питерский клуб.

Наставник надел футболку нападающего, поблагодарив его за время, которое аргентинец провёл в команде.

Ранее Дриусси попрощался с «Зенитом» и болельщиками клуба.