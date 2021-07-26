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Кержаков — о матче с «Сочи»: «Основная задача — справиться с волнением»

26 июля 2021, 19:15
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Надеюсь, что футболисты готовы к игре в РПЛ. Матч покажет. Основная задача — справиться с волнением. В остальном ребята готовы. Комплектование еще продолжается. Оно будет идти, пока мы не наберем хотя бы полную заявку. Не так много игроков у нас есть. Есть еще свободные места.

500 болельщиков? Это сказывается на ажиотаже, на картинке, а также на футболистах, причем даже на гостевых. Футбол — это игра для болельщиков. Конечно неприятно, когда трибуны не могут заполняться.

Ранее стало известно, что «Нижний Новгород» смог стабилизировать финансирование команды.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
26 июля в 20:31
Пока всё даже очень отлично.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 июля в 20:06
Первый тайм пока без волнений!
1-я конная
1-я конная
26 июля в 19:41
Обычно говорят "Главное не обо*****ся", но "справиться с волнением" звучит более культурно
Caniggia
Caniggia
26 июля в 19:35
Каким вообще образом этот тренеришка оказался в Нижнем?
shlomo
shlomo
26 июля в 19:27
Основная задачи, Саня это крупно не проиграть....
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 19:25
А я думал,что основная задача любой команды-завоевать очки.Слишком далёк я от футбольных реалий...
Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 19:21
Кержаков о матче с Зенит-2: "Основная задача справиться"
Q-J-G
Q-J-G
26 июля в 19:19
Для команды, которая из ФНЛ, это пожалуй, главное....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 июля в 19:18
Кому сейчас легко?
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