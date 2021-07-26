Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился мнением о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи».

Надеюсь, что футболисты готовы к игре в РПЛ . Матч покажет. Основная задача — справиться с волнением. В остальном ребята готовы. Комплектование еще продолжается. Оно будет идти, пока мы не наберем хотя бы полную заявку. Не так много игроков у нас есть. Есть еще свободные места.

500 болельщиков? Это сказывается на ажиотаже, на картинке, а также на футболистах, причем даже на гостевых. Футбол — это игра для болельщиков. Конечно неприятно, когда трибуны не могут заполняться.